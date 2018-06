In Frankreich hat die erste Runde der Präsidentenwahl begonnen. 44,5 Millionen Wähler sind aufgerufen, sich zwischen den zehn Kandidaten zu entscheiden. Der Sozialist François Hollande geht als Favorit in die Abstimmung: Die Umfragen sehen ihn schon in der ersten Runde mit um die 29 Prozent vor dem konservativen Amtsinhaber Nicolas Sarkozy mit etwa 26 Prozent.

Die endgültige Entscheidung wird wahrscheinlich erst am 6. Mai in einer Stichwahl fallen, da die Kandidaten für einen Sieg in der ersten Runde eine absolute Mehrheit benötigen. Auch in der möglichen Stichwahl sagen die Meinungsforscher Hollande einen Sieg voraus.

Sarkozy ist der unpopulärste Präsident Frankreichs

Verfehlt Sarkozy die Mehrheit in der ersten oder zweiten Wahl, wäre er der erste französische Präsident in mehr als 30 Jahren, der den Kampf um die Wiederwahl verliert. Sarkozy fiel im Wahlkampf vor allem zur Last, dass es ihm während seiner Amtszeit nicht gelungen war, die Arbeitslosigkeit zu senken. Zuletzt waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf den höchsten Stand seit zwölf Jahren gestiegen. Zudem konnte die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich nicht gesenkt werden. Umfragen zufolge gilt Sarkozy als unpopulärster Präsident Frankreichs.

Der Sozialist Hollande hatte im Wahlkampf weniger drastische Einsparungen als Sarkozy versprochen. Er hat angekündigt, den EU-Fiskalpakt im Falle eines Wahlsieges nachverhandeln zu wollen, stößt damit aber vor allem in Deutschland auf Vorbehalte. Anders als Sarkozy will Hollande erst 2017 statt 2016 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Zudem dringt er auf einen Steuersatz von 75 Prozent für Spitzenverdiener und eine Steuer auf Finanztransaktionen. Außerdem will er zusätzlich 60.000 Lehrer einstellen.

16 Prozent wollten für Marine Le Pen stimmen

Mit Spannung wird neben dem Duell Sarkozy-Hollande vor allem das Abschneiden der Rechtsextremen Marine Le Pen erwartet. Sie lag in den Umfragen zuletzt bei etwa 16 Prozent, dicht gefolgt von dem Linkskandidaten Jean-Luc Mélenchon mit etwa 14 Prozent. Dem Zentrumspolitiker François Bayrou werden zehn bis elf Prozent vorhergesagt. Die Grüne Eva Joly lag zuletzt nur bei zwei bis drei Prozent.

Für eine Verschiebung könnten bei der Wahl allerdings die Nicht-Wähler sorgen: Die Meinungsforscher befürchten, dass um die 25 Prozent der Franzosen nicht zur Wahl gehen könnten. Dieser Wert liegt nahe an der Rekord-Stimmenthaltung aus dem Jahr 2002, als 28,4 Prozent der Wähler zu Hause geblieben waren. Damals hatte überraschend der Rechtsextreme Jean-Marie Le Pen den Einzug in die zweite Wahlrunde geschafft, der Sozialist Lionel Jospin schied aus.

Das französische Staatsoberhaupt wird für fünf Jahre gewählt. Die laufende Amtszeit endet offiziell am 15. Mai. Dominierendes Wahlkampfthema war die Konsolidierung der Staatsfinanzen und die Schuldenkrise in der Euro-Zone. Sarkozy hat wie sein Herausforderer eine stärkere Rolle der Europäischen Zentralbank (EZB) im Kampf gegen die Schuldenkrise gefordert. Für das deutsch-französische Verhältnis erwarten Experten indes auch nach einem Machtwechsel keine tiefgreifenden Veränderungen.

Am Samstag haben bereits die Franzosen in Überseegebieten abstimmen können. In Frankreich sind die Wahllokale bis 18 Uhr, in großen Städten bis 20 Uhr geöffnet. Erst danach werden die ersten Hochrechnungen veröffentlicht, um die Wahl nicht zu beeinflussen.