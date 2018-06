Im Zentrum von Kairo kann man ihnen nicht entgehen: An jeder Ecke der ägyptischen Hauptstadt zieren Graffitis die Mauern. Manche bestehen nur aus einem Schriftzug, andere sind kunstvolle Wandgemälde, an denen seit Monaten gearbeitet wird. Viele haben klare politische Botschaften oder erinnern an die Opfer der Revolution. Am häufigsten liest man die Zeilen "Nieder mit der Militärherrschaft" oder einfach "NO SCAF" (der Militärrat). Vor dem Umsturz undenkbar, fühlen sich die jungen Ägypter nun freier. Doch die Revolution ist für viele noch nicht vorbei.