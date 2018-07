Terroristen haben im Irak eine Serie von Bombenanschlägen verübt. Bei den Attacken in fünf Provinzen starben nach ersten Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) insgesamt mindestens 30 Menschen. Mehr als 60 Menschen wurden verletzt. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete von 150 Verletzten. Die meisten Opfer gab es in den Provinzen Salaheddin, Kirkuk und Anbar.

Gesundheitsminister Madschid Amin überlebte ein Attentat. Die irakische Nachrichtenagentur Sumeria News meldete, fünf seiner Leibwächter seien verletzt worden, als in der Hauptstadt Bagdad eine Autobombe neben ihnen explodierte.



In Kirkuk detonierte in der Nähe einer Polizeiwache eine Autobombe, durch die nach Angaben der Polizei vier Polizisten ums Leben kamen. In der westlichen Stadt Ramadi starben laut Polizei acht Zivilisten und Polizisten, als an zwei verschiedenen Orten kurz hintereinander zwei Autobomben detonierten. Nördlich der Stadt Bakuba sprengte sich laut Berichten lokaler Medien ein Selbstmordattentäter vor dem Haus eines Offiziers der nationalen Sicherheitskräfte in die Luft. Der Täter tötete einen Zivilisten.



Nach Abzug der US-Truppen aus dem Irak Ende Dezember 2011 ist in der irakischen Regierung ein offener Machtkampf zwischen Sunniten und Schiiten ausgebrochen. Seitdem ist auch die Zahl der Anschläge wieder deutlich gestiegen .