Zweieinhalb Wochen nach dem Putsch in Mali hat der entmachtete Präsident Amadou Toumani Touré offiziell seinen Rücktritt erklärt. Entsprechend einem Abkommen mit der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ( Ecowas ) machte Touré damit den Weg für eine politische Neuordnung frei. Die Entwicklungen im Norden des Landes , wo Tuareg-Rebellen und islamische Fundamentalisten das Sagen haben, bleiben ungeklärt.

Touré erschien erstmals seit dem Putsch vom 22. März in der Öffentlichkeit. Er wirkte müde und war abgemagert. Das Abkommen für die Beilegung der Krise wurde von Burkina Fasos Außenminister Djibrill Bassolé im Auftrag der Ecowas ausgehandelt. Es sieht die Ernennung des bisherigen Parlamentspräsidenten Dioncounda Traoré zum Übergangspräsidenten vor. Dieser soll gemeinsam mit einer von ihm zu bildenden Übergangsregierung innerhalb von 40 Tagen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen organisieren.

Die Putschisten hatten Touré vorgeworfen, die Tuareg-Rebellion nicht entschlossen genug zu bekämpfen. Aufgrund des Machtvakuums nach dem Putsch gelang es den Tuareg und den mit ihnen verbündeten Islamisten aber, innerhalb weniger Tage weite Teil des Nordens unter ihre Kontrolle zu bringen . Am Freitag riefen die Tuareg-Rebellen der Nationalen Befreiungsbewegung von Azawad (MNLA) die Unabhängigkeit des Nordens aus . Allerdings wird die Macht de facto zu großen Teilen von der islamistischen Bewegung Ansar Dine ausgeübt, die mit der Gruppe Al-Kaida im Islamischen Maghreb (AQMI) verbündet ist.

Ecowas hebt Sanktionen auf

Am Sonntag trat eine neue bewaffnete Gruppierung mit dem Namen Nationale Befreiungsfront von Azawad (FLNA) auf, die nach eigenen Angaben über 500 bewaffnete Kämpfer verfügt. Die Bewegung für Einheit und Heiligen Krieg in Westafrika (MUJAO), ein AQMI-Ableger, bekannte sich derweil zur Entführung des algerischen Konsuls in Gao und sechs seiner Mitarbeiter. Die Gruppe hatte im Herbst bereits drei Mitarbeiter von Hilfsorganisationen aus Spanien und Italien entführt, für deren Freilassung sie 30 Millionen Euro verlangt.

Die Ecowas hat nun nach der erfolgreichen Vermittlungsmission für eine malische Übergangsregierung alle gegen das Land verhängten Sanktionen aufgehoben. Internationale Politiker begrüßten das erreichte Abkommen. "Ich hoffe, dass Mali auf der Grundlage der von Ecowas erreichten Einigung nun zügig zur verfassungsmäßigen Ordnung zurückkehrt", sagte Bundesaußenminister Guido Westerwelle ( FDP ) am Samstag. Die territoriale Einheit Malis dürfe nicht bedroht werden. Der belgische Außenminister Didier Reynders schlug vor, dem Norden Malis Autonomierechte zu gewähren.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon äußerte sich auch erleichtert über die neuen Entwicklungen. Ban forderte am Sonntag nach Angaben eines Sprechers die Militärjunta auf, die mit der Ecowas geschlossene Vereinbarung zur Machtübergabe sofort umzusetzen. Mit den wichtigen Akteuren in Nord-Mali müsse dann eine Lösung gefunden werden, um Mali als vereintes Land zu erhalten.

Durch die Kämpfe haben nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 93.000 Menschen ihr Obdach verloren. Weitere 200.000 seien bereits ins Ausland geflohen, nachdem im Januar die Kämpfe zwischen Tuareg-Rebellen und Regierungstruppen begonnen hatten.