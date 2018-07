Nicht einmal an der Oberfläche lässt sich mit den üblichen Erklärungsmustern erfassen, was derzeit in Mali passiert. Jedenfalls sind die jüngsten Entwicklungen nicht einfach mit ethnischen oder religiösen Konflikten zu erklären, wie man es sonst fälschlicherweise gern tut, wenn es um Afrika geht. Und den Westen interessiert vor allem, welche Gefahr in dieser komplexen Lage vom Al-Kaida-Ableger im Maghreb , Aqmi, ausgeht.

In der Hauptstadt Bamako sitzt nach einem wenig durchdachten Putsch eine international und auch im Land selbst isolierte Militärjunta . Den Norden des Landes haben Tuareg-Rebellen, die für die Unabhängigkeit der von ihnen bevölkerten Region kämpfen, eingenommen. Zugleich haben Islamisten das allgemeine Chaos genutzt, um ihre eigene Agenda voranzutreiben; von Timbuktu aus wollen sie die Scharia in Mali durchsetzen.

Der Putsch ist zunächst nicht mehr als ein Symptom dessen, was im Norden des Landes passiert . Glaubt man den meuternden Militärs und ihrem Anführer Amadou Sanogo, die sich selbst hochtrabend als "Nationales Komitee für die Errichtung der Demokratie und die Wiederherstellung des Staates" bezeichnen, war ihr Vorstoß keine Machtergreifung im eigentlichen Sinne. Welche Demokratie hätte man auch wiederherstellen müssen, wo doch für Ende April ohnehin Wahlen angesetzt gewesen waren, bei denen Präsident Amadou Toumani Touré abgetreten wäre?

Die kleine Gruppe unzufriedener Soldaten fand sich in der Lage, die Dinge selbst in die Hand nehmen zu können. Getrieben war ihr eher zufälliger Vorstoß vom Unmut über die halbherzige Art, wie Touré mit der eskalierenden Rebellion der Tuareg umging: Den schwer bewaffneten, clever agierenden Nomaden und ihren Verbündeten stand eine schlecht ausgebildete und vor allem schlecht ausgestattete Armee gegenüber.

Tuareg-Rebellen behalten die Oberhand im Norden

Die Wut, in dem Konflikt verheizt zu werden, während die Tuareg militärisch erfolgreich waren, ist verständlich. Ausgelöst hat der Coup jedoch das Gegenteil dessen, was die Putschisten eigentlich wollten: Die Rebellen konnten in nur wenigen Tagen ihren Einfluss im Norden fast kampflos ungemein erweitern und die drei Städte Kidal, Gao und Timbuktu einnehmen, weil das malische Militär fluchtartig den Rückzug nach Süden antrat.

Zugleich ist der Rückhalt der Junta um Hauptmann Sanogo begrenzt: In Gesellschaft, Militär und Politik des Landes mag es anfangs Sympathien für einen Sturz des als lasch geltenden Präsidenten gegeben haben. Doch die bisherigen Versuche der Putschisten, mit maßgeblichen Kräften ins Gespräch zu kommen, scheiterten kläglich. Sanogos Pläne sind dafür auch viel zu vage, und sie ändern sich von Tag zu Tag. Manchmal wirken seine Auftritte wie aus dem Lehrbuch eines Putschisten: Kürzlich verkündete er, Touré solle wegen Hochverrats und Veruntreuung angeklagt werden.

Schnellstmöglich verspricht die Junta Wahlen , an denen sie selbst nicht teilnehmen will. Einen Zeitplan gibt es aber nicht und ebenso wenig eine Idee davon, wer sie nun organisieren soll. Die Verfassung und die staatlichen Organe sollen wiederhergestellt werden – doch müssten die Putschisten dann nicht gleich wieder abtreten? Ihr Einfluss reicht derzeit ohnehin nicht sehr weit über ihren Stützpunkt in der Hauptstadt hinaus.