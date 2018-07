Bei Zusammenstößen am Rande einer Demonstration von Salafisten in Kairo sind in der Nacht zum Sonntag mehr als 90 Menschen verletzt worden. Die Demonstranten wurden in der Nacht von Bewohnern des Viertels Abbassija angegriffen, die über die anhaltenden Proteste verärgert waren. Das berichtete die Nachrichtenagentur Mena.

Die Anhänger des Salafisten Hasem Abu Ismail hatten nahe des Verteidigungsministeriums gegen seinen Ausschluss von der Präsidentschaftswahl im Mai protestiert.

Nach Angaben der Rettungskräfte bewarfen sich beide Seiten mehrere Stunden lang mit Steinen und Molotowcocktails. Die vor dem Verteidigungsministerium postierte Militärpolizei schritt nicht ein. Ähnliche Ausschreitungen bei früheren Protesten wurden meist bezahlten Schlägern zugeschrieben, die von den jeweiligen Gegnern zur Störung der Kundgebung entsandt wurden.

Die Kandidatur Ismails war von der Wahlkommission annuliert worden, weil seine Mutter einen US-Pass besitzt. Gemäß des Wahlgesetzes dürfen Kandidaten aber ebenso wie ihre Ehepartner und Eltern ausschließlich die ägyptische Staatsbürgerschaft besitzen. Ismails Anhänger sehen in dem Ausschluss ein Komplott des herrschenden Militärrats.