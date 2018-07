In Syrien haben die Aufständischen erstmals auch vom Mittelmeer aus angegriffen. Rebellen näherten sich am Wochenende in Schlauchbooten einem Militärstützpunkt – etwa 35 Kilometer südlich der türkischen Grenze – und beschossen eine dort stationierte Armee-Einheit. Dies meldete die staatliche Nachrichtenagentur Sana. Mehrere Soldaten seien getötet und verwundet worden. Insgesamt kamen bei Angriffen des Militärs und einem Anschlag auf Einsatzkräfte am gestrigen Samstag mindestens 16 Menschen ums Leben. Russland verurteilte die Angriffe von Oppositionellen als barbarisch.

Mindestens zehn Überläufer seien bei Kämpfen mit der Armee nahe der Hauptstadt Damaskus getötet worden, meldete die in London ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Nahe Aleppo sind nach Angaben der Sana drei Soldaten bei einem Rebellenangriff ums Leben gekommen. Auch zwei Angreifer seien getötet worden, hieß es weiter.

Aus Damaskus berichteten Oppositionelle auch von mehreren Explosionen, nannten aber keine weiteren Details. Bei Anschlägen am Freitag waren mindestens elf Menschen in Damaskus getötet und 30 verletzt worden, wie staatliche Medien gemeldet hatten.

Syrische Medien beschuldigen UN-Generalsekretär Ban Ki Moon

Staatlich geleitete syrische Tageszeitungen beschuldigten UN-Generalsekretär Ban Ki Moon , die "terroristische" Opposition zu Angriffen zu ermutigen. Ban und der Syrien-Sondergesandte Kofi Annan stellten immer mehr Forderungen, kämen aber eigenen Versprechen nicht nach. Es stelle sich die Frage, warum die UN nicht den Rückzug von "Terroristen" fordere. Ban hatte die Lage in Syrien am Freitag "unakzeptabel" genannt.

Die EU zeigte sich besorgt über den Bruch der Waffenruhe . "Die syrische Regierung muss sicherstellen, dass die Waffenruhe hält", sagte die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton in einer Erklärung. Die syrische Regierung erfülle ihre Verpflichtungen nicht . Damaskus müsse auch Gefangene befreien, friedliche Demonstrationen zulassen oder humanitäre Hilfe ermöglichen. Erst am Montag hatte die EU ihre Sanktionen gegen das Assad-Regime verstärkt.

Russland warf den Aufständischen als engster Verbündeter des Regimes in Damaskus die Verletzung der seit rund zwei Wochen geltenden Waffenruhe vor. "Die Waffenpause wurde vor allem deswegen nicht voll umgesetzt, weil Bewaffnete der Opposition immer wieder zu provozieren versuchen", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow .