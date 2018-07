Youssou N'Dour wird neuer Kultur- und Tourismusminister im westafrikanischen Senegal . Laut der Nachrichtenagentur APS steht der Sänger als eines von 25 Kabinettsmitgliedern auf der Regierungsliste des neuen Präsidenten Macky Sall.

Sall hatte sich am vergangenen Sonntag in einer Stichwahl gegen den langjährigen Amtsinhaber Abdoulaye Wade durchgesetzt . Auch N'Dour hatte als Präsidentschaftskandidat antreten wollen. Das wurde ihm verwehrt, weil er angeblich zu wenig Unterstützerunterschriften hatte. Danach hatte sich der 52-jährige Musiker (Seven Seconds) für die Wahl Salls eingesetzt.

Sall hatte am Dienstag den Unternehmer und früheren Banker Mbaye per Dekret zum neuen Regierungschef ernannt. Er wolle mit der früheren Politikführung brechen und sich um die "dringenden" Probleme des Landes kümmern, begründete er dies in einer Ansprache. Den Kampf gegen Korruption und Vorteilsnahme nannte er als seine Schwerpunkte.

Mbaye bildet nun das Kabinett. Der in der Politik bisher eher Unbekannte wurde im Senegal und in Frankreich ausgebildet. Er gilt als zuverlässiger, aber penibler Technokrat.