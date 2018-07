Ende 2014 werden die meisten ausländischen Kampftruppen aus Afghanistan abgezogen sein. Das afghanische Parlament hat einem strategischen Abkommen mit den USA für die Zeit danach jetzt zugestimmt. Die Vereinbarung war bei einem Überraschungsbesuch von US-Präsident Barack Obama am 2. Mai in Afghanistan unterzeichnet worden.

"Dies geschah im Interesse Afghanistans", sagte ein Parlamentsvertreter. Von den 249 Abgeordneten im afghanischen Parlament nahmen rund 180 an der Sitzung teil, fünf verließen sie wegen Bedenken gegen das Abkommen, einige enthielten sich. Um eine Ablehnung des Parlaments zu vermeiden, wurden die meisten strittigen Punkte zuvor ausgeklammert und separat behandelt.

Dem Abkommen zufolge bleibt die US-Armee auch nach dem geplanten Truppen-Abzug in Afghanistan. Das zunächst zehn Jahre laufende Abkommen sieht vor, dass die Amerikaner afghanische Sicherheitskräfte ausbilden. Aber auch Kampfeinsätze gegen Terroristen sind laut US-Regierungsvertretern weiter denkbar.

Die Kosten der afghanischen Sicherheitskräfte mit einer geplanten Stärke von 228.000 Mann werden auf jährlich 4,1 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der US-Anteil muss vom Kongress in Washington genehmigt werden. Afghanistan selbst will jährlich mindestens 500 Millionen Dollar beisteuern und spätestens 2024 die volle Finanzierung übernehmen. Die US-Armee stellt den Großteil der unter Nato-Führung stehenden internationalen Truppen in Afghanistan. Derzeit sind dort noch etwa 87.000 US-Soldaten stationiert.