Die in Algerien seit mehr als 50 Jahren regierende Nationale Befreiungsfront (FLN) hat bei der Parlamentswahl nach offiziellen Angaben die meisten Sitze gewonnen. Nach vorläufigen Ergebnissen stellt die FLN 220 von insgesamt 462 Sitzen in der neuen Volksvertretung, wie Innenminister Daho Ould Kablia sagte. Damit wächst die FLN-Fraktion in dem um 73 Sitze erweiterten Parlament um 84 Sitze.

Zweitstärkste Partei wurde die Demokratische Nationale Sammlung (RND) von Ministerpräsident Ahmed Ouyahia mit 68 Sitzen. Das aus drei Parteien bestehende islamische Bündnis Grünes Algerien wurde mit 48 Sitzen drittstärkste Kraft.

Rund 21,6 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, die 462 Mandate im Parlament neu zu vergeben. Insgesamt traten 44 Parteien an, darunter 21 neue Gruppierungen. Die FLN ging als Favorit in die Wahlen, doch wurde eigentlich im Vorfeld damit gerechnet, dass sie an Stimmen einbüßen würde. Zudem war erwartet worden, dass die gemäßigten Islamisten, die sich in dem Wahlbündnis Grünes Algerien zusammengeschlossen hatten, gestärkt würden. Die Wahlbeteiligung lag bei 42,4 Prozent.

Wahl im Zeichen des Arabischen Frühlings

Die Wahl stand im Zeichen des Arabischen Frühlings , der voriges Jahr seinen Ausgang im benachbarten Tunesien genommen hatte, Algerien jedoch kaum berührte. Er löste in dem nordafrikanischen Land aber den Ruf nach demokratischen Veränderungen aus, den die Führung in Algier mit dem Versprechen eines "Algerischen Frühlings" beantwortete. Dieser sollte zu weitreichenderen Reformen als in den Nachbarstaaten führen. Der erste Schritt dazu sollte die Parlamentswahl sein.

Doch die Abstimmung war kein klarer Bruch mit der Vergangenheit. Mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten gab die Stimme nicht ab. Manche Algerier trauen den Demokratisierungsversprechen der Regierung nicht, in der Opposition wurde der Vorwurf des Wahlbetrugs laut.