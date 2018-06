Der blinde chinesische Bürgerrechtler Chen Guangcheng hat den Behörden der Volksrepublik vorgeworfen, wegen seiner Flucht aus dem Hausarrest Vergeltung an seinen Angehörigen zu verüben. "Ich kenne die Situation nicht genau, aber es ist ein wirklich schlimmer Rachefeldzug", sagte der Aktivist in einem Telefongespräch mit der Nachrichtenagentur dpa.

Die Funktionäre in der östlichen Provinz Shandong, wo er anderthalb Jahre lang unter Arrest gestanden hatte, hätten seinen Neffen Chen Kegui verhaftet lassen. Auch dessen Frau sei seit Tagen nicht mehr gesehen worden. Zudem würden dessen Eltern von den Behörden belästigt. Der Anwalt seines Neffen sei in seiner Arbeit ebenfalls "beschränkt" worden.

Chen Kegui war festgenommen worden, nachdem er einen Mann in seinem Haus mit einem Messer bedroht hatte. Nach Angaben von Dorfbewohnern handelte es sich bei dem Eindringling um einen Funktionär, der wütend darüber war, dass es Chen trotz der Überwachung Dutzender Sicherheitskräfte gelungen war, aus dem Hausarrest zu entkommen.

Nach Angaben von Menschenrechtlern wurden zudem mehrere Freunde und Unterstützer von Chen in Shandong verhört. Unter ihnen seien Ni Wenhua, ein Aktivist, sowie Liu Guohui, der mehrmals versucht habe, den Bürgerrechtler während seines Hausarrests zu besuchen, berichtete die Organisation China Human Rights Defenders. Genannt wurden auch Freunde wie Che Hongnian und Zhang Jinfeng. Einige wie auch Professor Sun Wenguang seien unter Hausarrest gestellt worden, hieß es weiter.

Chen hatte bereits wiederholt beklagt, dass Angehörige von den Behörden belästigt würden. Der blinde Aktivist befürchtet nun, dass Verwandte und Freunde auch weiter unter Druck gesetzt werden, wenn er das Land verlassen haben sollte. "Egal ob ich weg oder noch hier bin, es wird weiter Vergeltung geübt werden."

Der Bürgerrechtler hatte durch seinen Einsatz für die Opfer von Zwangssterilisierungen und Landenteignungen den Zorn der Behörden auf sich gezogen. Am 22. April war er aus dem Arrest geflohen und hatte Zuflucht in der US-Botschaft in Peking gefunden. Nach sechs Tagen verließ der 40-Jährige die Botschaft wieder und wurde in ein Pekinger Krankenhaus gebracht. Er fühlt sich in China aber nicht sicher und will gemeinsam mit seiner Familie in die USA ausreisen.