Das Sondertribunal der Vereinten Nationen in Den Haag hat den früheren liberianischen Diktator Charles Taylor zu 50 Jahren Haft verurteilt. Das Sondergericht für Sierra Leone in Den Haag verurteilte ihn für seine Mitschuld an Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Bürgerkrieg in Sierra Leone.

Die Richter hatten Taylor bereits im April schuldig gesprochen . Taylor hatte alle Vorwürfe bestritten. Er war in elf Punkten angeklagt, darunter Mord, Kriegsverbrechen, Rekrutierung von Kindersoldaten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Chefanklägerin Brenda Hollis hatte 80 Jahre Haft für Taylor gefordert . Taylor ist das erste Ex-Staatsoberhaupt seit den Nürnberger Prozessen, das für derartige Verbrechen von einem internationalen Gericht bestraft wird. Allerdings war es der Staatsanwaltschaft nicht gelungen, zu beweisen, dass Taylor Hauptverantwortlicher für den Bürgerkrieg in Sierra Leone war.

Fünf Jahre Verfahren

Dass Taylor den dort kämpfenden Rebellen direkte Befehle erteilt oder mit ihnen eine "gemeinsame kriminelle Vereinigung" gebildet hatte, sahen die Richter als nicht erwiesen an . Der Schuldspruch beschränkte sich auf Beihilfe und Unterstützung.

Taylor war 2006 festgenommen worden. Das Verfahren dauerte fünf Jahre. Unter anderem hatten Naomi Campbell und ihre Agentin Carol White in dem Prozess ausgesagt, auch die US-Schauspielerin Mia Farrow war geladen. Campbell hatte Taylor 1997 auf einer Veranstaltung getroffen und soll von ihm Diamanten geschenkt bekommen haben.

Taylor kam mit brutalen Mitteln an die Macht

Seine Strafe wird Charles Taylor in einem britischen Gefängnis absitzen. Die niederländische Regierung bietet Den Haag zwar für internationale Strafprozesse an, will die Verurteilten dann aber nicht in ihren Vollzugsanstalten haben.

Der 64-Jährige war in Liberia 1997 mit brutalen Mitteln an die Macht gekommen und hatte sich zum Präsidenten wählen lassen. Schon vorher hatte er aus dem Ausland ins Machtgefüge Liberias eingegriffen. Er ließ 1990 den Diktator Samuel Doe entmachten und nach stundenlanger Folter töten. In dem dann folgenden Bürgerkrieg um Rohstoffe und Diamanten in Liberia starben mehr als 200.000 Menschen.



Durch internationalen Druck kamen ein Waffenstillstand und eine demokratische Wahl zustande. Infolge des zweiten liberianischen Bürgerkrieges und weiteren internationalen Drucks trat Taylor im August 2003 zurück und ging ins Exil nach Nigeria .