Südkoreanische und US-Spezialkommandos sollen mit dem Fallschirm über Nordkorea abgesprungen sein, um Geheimdienstinformationen über unterirdische Militäreinrichtungen zu sammeln.

Seit dem Koreakrieg habe der Norden Tausende Tunnel gebaut, zitierte das Magazin The Diplomat den Befehlshaber der US-Sondereinheiten in Südkorea , US-Brigadegeneral Neil Tolley. "Die gesamte Tunnel-Infrastruktur ist vor unseren Satelliten versteckt", sagte Tolley bei einer Konferenz in Florida in der vergangenen Woche. Also seien südkoreanische und US-Soldaten in den Norden geschickt worden, um Geheimdienstinformationen zu sammeln, so das Magazin, das laut der Presseagentur AFP dem Verband der nationalen Verteidigungsindustrie angeschlossen ist. Wann die Spionageaktion stattgefunden haben soll, berichtet das Magazin nicht.

Dem Bericht zufolge sind unter den identifizierten Einrichtungen 20 teilweise unter der Erde liegende Flugfelder und Tausende Artillerieposten. Nach Tolleys Angaben gibt es unter der entmilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea mindestens vier Tunnel.

Der zitierte General dementierte den Bericht allerdings. Die Zitate seien "erfunden und ihm in den Mund gelegt", sagte Tolley gegenüber Voice of America . Das US-Militär stritt den Inhalt des Berichts ebenfalls ab: Es seien zu keinem Zeitpunkt südkoreanische oder US-Spezialeinheiten über Nordkorea abgesprungen.

Nordkorea hatte im Oktober 2006 und im Mai 2009 Atomwaffentests vorgenommen. Zuletzt testete das Land Mitte April eine Rakete mit einem Satelliten, die jedoch kurz nach dem Start ins Meer stürzte . Die USA , Japan und Südkorea sahen in dem Satellitenstart den verdeckten Test einer Langstreckenrakete und damit einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats .