Bei einer Massenkundgebung in Moskau sind russische Polizeieinheiten am Sonntag gewaltsam gegen Regierungsgegner vorgegangen.

Die Polizei sprach von 450 Festnahmen und mindestens 27 Verletzten, die meisten von ihnen Sicherheitskräfte. Unter den Festgesetzten befinden sich nach Angaben der Polizei die Oppositionsführer Alexej Nawalni, Boris Nemtsow und Sergej Udaltsow.

Die Proteste richteten sich gegen die Rückkehr des zwischenzeitlichen Regierungschefs Wladimir Putin als Präsident , die am heutigen Montag vollzogen wird. Mehr als 100.000 Menschen nahmen nach Angaben der Organisatoren an den Protesten teil. Die Polizei gab die Zahl mit 8.000 an. Experten schätzten die Teilnehmerzahl weitaus höher ein: auf 50.000 bis 70.000. Allein in Moskau sollen demnach 20.000 Demonstranten auf der Straße gewesen sein.

Anti-Terror-Einheit schlägt auf Demonstranten ein



Menschenrechtler warfen der Polizei unkontrollierte Brutalität vor. Videoaufnahmen zeigten, wie die eigentlich auf Anti-Terror-Einsätze spezialisierte Sonderpolizei Omon mit Schlagstöcken wahllos auf friedliche Demonstranten einschlug. Mindestens sechs Menschen mussten mit Prellungen, Schürfungen und teils auch Schnittwunden im Krankenhaus behandelt werden. Die Menschenrechtler gaben auch Provokateuren unter den Demonstranten eine Mitschuld an den gewaltsamen Ausschreitungen.

Die Polizei wirft den Aktivisten vor, die Masse zur Störung der öffentlichen Ordnung angestiftet zu haben. Einige der Demonstranten haben demnach mit Steinen und Flaschen geworfen.



Putins Sprecher Dmitri Peskow forderte nach Angaben des Radiosenders Echo Moskwy eine harte Bestrafung der Provokateure und verteidigte den Polizeieinsatz. Der Chef der Ermittlungsbehörde, Wladimir Markin, sagte, dass die Drahtzieher gesucht würden, die zu Unruhen und Gewalt gegen die Staatsmacht aufgerufen hatten. Ihnen drohen nach Medienberichten bis zu zehn Jahre Gefängnis .



Der Politiker Gennadi Gudkow von der im Parlament vertretenen Partei Gerechtes Russland wertete die Ereignisse als eine Radikalisierung der Proteststimmung in der Bevölkerung. "Der Grund ist, dass es keinen Dialog zwischen den Machthabern und den Menschen gibt", sagte Gudkow der Agentur Interfax.