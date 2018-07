Der Generalsekretär der Vereinten Nationen , Ban Ki Moon, hat in einer Rede vor einer weiteren Eskalation im Syrien-Konflikt gewarnt. Ban rief die internationale Gemeinschaft zu mehr Engagement auf, um die Gewalt in dem arabischen Land zu beenden.



"Wir befinden uns in einem Wettlauf gegen die Zeit, um einen vollständigen Bürgerkrieg zu verhindern", sagte Ban in einer Rede. Die syrische Regierung gehe trotz der begonnenen Stationierung von UN-Beobachtern weiter mit massiver Gewalt gegen die Bevölkerung vor. Ban schloss nicht aus, dass Damaskus die Präsenz der Beobachter nutzt, "um weitere Gewalt vorzubereiten". Aber auch die Gegner von Staatschef Baschar al-Assad hätten ihre Angriffe ausgeweitet.



"Jeden Tag sehen wir entsetzliche Bilder: Soldaten, die in Stadtzentren schießen, unschuldige Zivilisten, die sterben, sogar Kinder", sagte Ban. "Sicherheitskräfte nehmen Menschen fest und foltern mit großer Brutalität." Syrern, die es nur wagten, mit den UN-Beobachtern zu sprechen, drohe Bestrafung. Assads Regierung müsse nun "ohne weitere Verzögerung" ihre Truppen wie zugesagt aus den Städten abziehen, sagte Ban.

300 Beobachter bis Juni



Gleichzeitig teilte der UN-Generalsekretär mit, dass die Vereinten Nationen bis Juni ihr komplettes Kontingent von 300 Militärbeobachtern sowie 100 Zivilisten in Syrien stationiert haben. Seit Mitte April befinden sich UN-Beobachter zur Überwachung einer vereinbarten Waffenruhe in Syrien. Derzeit liegt ihre Zahl bei etwa 60.



Der internationale Syrien-Sondergesandte Kofi Annan soll dem UN-Sicherheitsrat am Dienstag (16.00 Uhr MESZ) über die Lage in Syrien Bericht erstatten. Annan wie Ban sagten bisher, dass die Präsenz der ersten UN-Beobachter die Gewalt dort verringert hat, wo sie vor Ort sind. Die USA haben aber bereits gewarnt, dass sie wegen der anhaltenden Gewalt ein Ende der UN-Mission vor Ende ihres 90-Tage-Mandats fordern könnten.



In Syrien kämpfen Oppositionelle seit Mitte März 2011 gegen die Regierung Assads . Nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten wurden bisher mehr als 9.000 Menschen getötet.