Die inhaftierte ukrainische Ex-Regierungschefin Julija Timoschenko hat demokratische Reformen in ihrer Heimat gefordert. Sie wolle notfalls aus der Gefängniszelle heraus an einer weiteren Westorientierung der früheren Sowjetrepublik mitwirken, ließ sie in einer Grußbotschaft ausrichten, die ihre Tochter Jewgenija am Samstag in Kiew verlas. Timoschenkos Tochter sprach auf einer Kundgebung vor rund 2.000 Anhängern der Opposition.

In Kiew einigten sich die regierungskritischen Parteien außerdem auf ein Programm für die Zeit nach der Parlamentswahl im Herbst. Unterstützung kam auch von Oppositionspolitiker und Boxweltmeister Vitali Klitschko .

Bei einem Treffen mit dem umstrittenen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch in Kiew warnte die litauische Präsidentin Dalia Grybauskaite vor der zunehmenden Isolierung durch die Europäische Union . Während des Gesprächs habe sie Janukowitsch zu einer Änderung des innenpolitischen Kurses aufgefordert, sagte Grybauskaite mit indirektem Verweis auf den Fall Timoschenko. Sie hatte am Vorabend als erste EU-Politikerin die 51-Jährige Timoschenko in einer Klinik in Charkiw besucht. Die in Haft erkrankte Oppositionspolitikerin wird dort von einem deutschen Neurologen behandelt.

Die EU macht weiter Druck

Die EU kritisiert den Umgang der ukrainischen Justiz mit der Oppositionsführerin scharf. Aus Protest will die EU-Kommission den Spielen der Fußball-Europameisterschaft im Co-Gastgeberland fernbleiben. Der ukrainische Regierungschef Nikolai Asarow muss bei seinem Besuch in Brüssel außerdem auf Treffen mit EU-Präsident Herman van Rompuy oder Kommissionspräsident José Manuel Barroso verzichten.

Asarow wird kommende Woche an der Spitze einer Delegation zu Gesprächen mit EU-Erweiterungskommissar Stefan Füle in Brüssel erwartet. Auf dem Programm steht nur noch ein Treffen mit dem Präsidenten des EU-Parlaments, Martin Schulz ( SPD ).

Schäuble verteidigt deutsche Haltung im Fall Timoschenko

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ( CDU ) hat die deutsche Kritik am Umgang der Ukraine mit der inhaftierten Ex-Regierungschefin Julija Timoschenko verteidigt. " Menschenrechte müssen für immer und für alle gelten. Aber wenn man die Welt zu einem Fest wie einer Fußball-EM einlädt, dann muss man es sich auch gefallen lassen, dass die Welt noch genauer hinschaut", sagte er der Welt am Sonntag . Grundsätzlich müsse gelten: "Man besiegt den politischen Gegner in Wahlen, aber sperrt ihn nicht ins Gefängnis."

Der Protest, auch der "sehr kluge" Verzicht von Bundespräsident Joachim Gauck auf eine Reise in die Ukraine, hätten schon Früchte getragen, sagte Schäuble. Er selbst werde sich kein Spiel der deutschen Mannschaft in der Ukraine im Stadion anschauen. "Ich bin Finanzminister. Wenn ich noch für den Sport zuständig wäre, müsste man sehen."