Der neue ägyptische Präsident Mohammed Mursi hat vor dem Verfassungsgericht in Kairo seinen Amtseid abgelegt. Mursi sprach die Eidesformel, mit der er sich zu Loyalität gegenüber der republikanischen Staatsordnung, zu den Gesetzen und zur Verfassung verpflichtet. Unmittelbar nach der Vereidigung sagte Mursi: "Heute haben die Ägypter den Weg zu einem neuen Leben geebnet, einem Leben in Freiheit und echter Demokratie." Als Präsident werde er die unabhängige Justiz und ihre Entscheidungen respektieren, fügte er hinzu. Der Amtsantritt markiere "die Geburt der zweiten Republik", sagte ein Verfassungsrichter bei der Zeremonie.

Mursi, der nach seiner Wahl aus der Muslimbruderschaft ausgetreten war, wollte seinen Amtseid ursprünglich vor dem Parlament ablegen. Die von den Muslimbrüdern dominierte Volksvertretung wurde jedoch vom Obersten Militärrat aufgelöst. Zudem bestand der Militärrat auf den Festakt im Verfassungsgericht.

Mursi hatte sich in der Stichwahl im Juni gegen den inoffiziellen Kandidaten des Militärs, den ehemaligen Mubarak-Vertrauten Ahmed Schafik , durchgesetzt.

Rechte des neuen Präsidenten sind unklar

Welche Rechte der Präsident hat, ist weitgehend unklar, denn Ägypten fehlt eine Verfassung, die Funktion und Aufgaben des Staatschefs konkret beschreiben. Die gesetzgebende Gewalt liegt bis zur Neuwahl des Parlaments bei der Armeeführung, ebenso der Oberbefehl über das Militär.

Bereits am Freitagabend hatte Mursi vor Zehntausenden Anhängern auf dem Tahrir-Platz in Kairo symbolisch seinen Amtseid abgelegt. Mursi ist der erste frei gewählte Präsident Ägyptens nach dem Sturz des langjährigen Machthabers Hosni Mubarak Anfang 2011.

Im Verlauf des Tages will Mursi eine Ansprache in der Kairoer Universität halten. Zu dieser eingeladen waren Würdenträger des öffentlichen Lebens in Ägypten, unter ihnen auch Vertreter der koptischen Kirche. Später ist noch eine Militärparade für Mursi am Rand von Kairo geplant.