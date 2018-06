Bei zwei aufeinanderfolgenden Anschlägen nahe einer Nato-Basis am Flughafen der südafghanischen Stadt Kandahar sind mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien 15 Zivilisten und acht Wachmänner der Logistikfirma Supreme, die im Auftrag der Nato arbeitet, sagte der Vize-Polizeichef der Provinz Kandahar . Außerdem seien die zwei Selbstmordattentäter gestorben, weitere 50 Zivilisten seien verletzt worden.

Zunächst habe sich ein Attentäter auf einem Markt außerhalb des Flughafens auf einem Motorrad in die Luft gesprengt. Als sich dann Helfer und Neugierige am Anschlagort versammelten, habe ein weiterer Selbstmordattentäter in der Menge seinen Sprengstoff gezündet. Zum Zeitpunkt der Detonation befanden sich vier Provinzgouverneure auf der Basis, sagte ein afghanischer General.

Die Taliban bekannten sich zu der Tat. Ihr Sprecher Kari Jusuf Ahmadi sagte, 17 ausländische Soldaten seien getötet worden. Aussagen der Taliban zu Opfern bei Anschlägen sind äußerst unzuverlässig. Kandahar ist eine Hochburg der Taliban. Am Flughafen Kandahar, der zivil und militärisch genutzt wird, unterhält die Nato-geführte Schutztruppe Isaf einen ihrer größten Stützpunkte in Afghanistan .