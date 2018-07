Den dritten Tag in Folge haben die USA Drohnenangriffe auf mutmaßliche Aufständische in den pakistanischen Stammesgebieten geflogen. Mindestens 15 Menschen seien bei dem nächtlichen Angriff auf eine Basis der radikalislamischen Kämpfer in Nord-Wasiristan getötet worden, teilten pakistanische Sicherheitsvertreter mit. Nach ihren Angaben trafen zwei Raketen das Gelände in der Region von Mir Ali.

Seit dem Nato-Gipfel zu Afghanistan im vergangenen Monat in Chicago haben die USA ihre Angriffe mit unbemannten Drohnen im pakistanischen Grenzgebiet verstärkt. Bereits am Samstag und Sonntag wurden bei Luftangriffen in Süd-Wasiristan mindestens acht mutmaßliche Aufständische getötet, darunter ein Kommandeur.

Die halbautonomen Stammesgebiete liegen in der unzugänglichen Bergregion entlang der afghanischen Grenze. Die pakistanischen Behörden haben dort traditionell wenig Einfluss. Nach Auffassung der USA nutzen Taliban und Al-Kaida die Grenzregion als Rückzugsgebiet, um von dort aus Angriffe in Afghanistan zu starten.