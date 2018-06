Wegen "schlechter Amtsausübung" ist der Präsident von Paraguay , Fernando Lugo , in der vergangenen Woche vom Parlament des Landes abgesetzt worden. Das ist zwar von der Verfassung durchaus vorgesehen. Mit dieser Einschätzung zumindest lag Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel (FDP), der zu den ersten Gratulanten des neuen Staatschefs Federico Franco gehörte, also richtig. Wie ein seriöser Prozess wirkte das weniger als 24 Stunden dauernde Verfahren jedoch nicht. Lugo selbst akzeptierte die Entscheidung , sprach aber von einem parlamentarischen Staatsstreich; seine Anhänger demonstrierten das ganze Wochenende über zu Tausenden – und wollen dies auch weiter tun.

Was sich auch mit etwas Abstand anhört wie eine konfuse Operette aus einer fernen Bananenrepublik, ist in Wirklichkeit ein knallharter Machtkampf um Pfründe, politischen Einfluss und wirtschaftliche Interessen. Putsche, Präsidentenmorde und Palastintrigen schmieriger Polit- und Militärcliquen haben Tradition in einem der korruptesten Länder Lateinamerikas , das bis 2008 von einer einzigen Partei regiert wurde. Zunächst unter Diktator Alfredo Stroessner (1954 bis 1989), seither von demokratisch gewählten Staatschefs, die aber auch allesamt der stroessnerschen Colorado-Partei angehörten.

Lugo war der erste, der das Machtmonopol brach. Doch der ehemalige "rote Bischof", der sich in seiner Diözese San Pedro für landlose Bauern und die arme Landbevölkerung engagierte, hatte den Gegner gleich mit an Bord: seine Allianz mit der Liberalen Partei (PLRA), der historischen Opposition gegen die Diktatur, aus der aber inzwischen eine von Vetternwirtschaft, Opportunismus und Autoritarismus durchsetzte Partei geworden ist.

Diese Allianz brachte Lugo zwar zunächst formal eine starke Fraktion im Kongress. Doch vom ersten Tag an versuchte sein liberaler Vizepräsident Franco, ihn zu stürzen und selbst die Macht an sich zu reißen.

Machtvakuum durch Krebserkrankung

Zunächst wurde das nicht vatikankonforme Liebesleben des Präsidenten publik gemacht – doch nicht einmal die diversen unehelichen Kinder konnten in der Anfangsphase der Beliebtheit des Bischofs und der Aufbruchstimmung etwas anhaben. Das angestrebte Amtsenthebungsverfahren verebbte mangels Mehrheit.

Nach anfänglichen Fortschritten wie Gratis-Mahlzeiten an Schulen und einem staatlichen Gesundheits- und Sozialhilfeprogramm zerstritt sich Lugos Koalition über das kontroverse Projekt einer Landreform, seine Minister torpedierten sich zum Teil gegenseitig. Lugo sei viel zu geduldig und tolerant gewesen und habe immer auf das Gute und die Vernunft vertraut, ohne zu sehen, dass viele seiner Verbündeten und Gegner nur ihre wirtschaftlichen und machtpolitischen Interessen im Auge hätten, sagt ein enger Vertrauter.

Eine Krebserkrankung schwächte den Staatschef zudem und zwang ihn zu langen Behandlungen in Brasilien . Ein Machtvakuum, in dem seine Gegner ihre Positionen stärkten, und sich unter Lugos Unterstützern Frust angesichts der aufgeschobenen Reformen breit machte, was radikalen, bewaffneten Gruppen in die Hände spielte.

Am 15. Juni kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen zwischen Sicherheitskräften und Bauern , die Teile der Hacienda des einflussreichen Großgrundbesitzers und Ex-Senators der Colorado-Partei, Blas Riquelme, besetzten. Das Staatsland war unter der Diktatur seiner Familie für politisches Wohlverhalten geschenkt worden. Derzeit überprüft ein Gericht die Rechtmäßigkeit der Landtitel. Elf Bauern und sieben Polizisten starben durch Schüsse.