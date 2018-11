Politische Begeisterung ist in Mexiko schon für 100 Pesos die Stunde zu haben. Soviel kassieren die jungen Nachwuchsmodels, die sich zum Abschluss des Straßenwahlkampfes rund um den Kreisverkehr in Acapulco versammelt haben.

Die Sonne knallt am Nachmittag auf den Asphalt. Eigentlich hat keiner der Autofahrer, die den Verkehrsknotenpunkt mit dem schönen Namen Diana gleich unweit der Strandpromenade passieren müssen, zu dieser Zeit und bei gefühlten 35 Grad im Wageninneren Interesse an politischen Botschaften. Also hilft das lokale Wahlkampfteam von Andrés Manuel López Obrador etwas nach.

López Obrador ist der Kandidat der linksgerichteten Demokratischen Revolution (PRD). Für umgerechnet 6 US-Dollar die Stunde stöckeln die jungen Frauen in Hotpants und mit hohen Absätzen bei jedem Stopp in der Kolonne auf die Fahrer zu, um ihnen Flyer oder Strohhüte mit dem Logo des lokalen PRD-Kandidaten zu übergeben.

Hilft auch das nicht, warten ein paar Meter weiter die traditionellen Tänzer mit großen Masken und ihren Peitschen, deren Knall die Zuhörer jedes Mal aufs Neue zusammenzucken lassen. Die Tlacololeros, so heißen die Männer in den Folkloretrachten, sollen offenbar die Nähe zur mexikanischen Tradition demonstrieren.

Hauptsache laut und bunt

Über Politik wird hier nicht geredet, stattdessen dröhnen die Songs von Star-DJ David Guetta aus den Boxen. Zumindest die Wahlkampfmodels freuen sich über die Klänge, der Rest des Wahlkampfteams schwenkt mehr oder weniger fröhlich die orangefarbenen Fahnen oder schwingt die Peitsche.

Eine Kreuzung weiter das gleiche Spiel, nur die Farben ändern sich. Die Anhänger der konservativen Kandidatin Josefina Vázquez Mota von der regierenden Partei der Nationalen Aktion (PAN) jubeln in Blau den Autofahrern zu, und die Helfer von Favorit Enrique Peña Nieto von der Partei der Institutionellen Revolution (PRI) tragen Rot.

Wie in dieser Woche in Acapulco ist der Wahlkampf längst zu einem inhaltslosen Wettstreit um die lautesten Töne und schönsten Bilder verkommen. Keiner der drei Kandidaten spricht offensiv das Thema an, das Mexiko am dringendsten lösen muss.

Der Drogenkrieg hat seit Amtsantritt von Präsident Felipe Calderón rund 50.000 Menschen das Leben gekostet und das Land traumatisiert. Bei Weitem nicht alle, aber erschreckend viele Regionen des riesigen Landes sind von Drogenmafia unterwandert. Politik, Justiz, Armee und Mafia arbeiten Hand in Hand, wer sich dem in den Weg stellt, lebt gefährlich.