Ein Zirkus, eine Freakshow, eine Ansammlung von Clowns – viele Beobachter des Prozesses gegen den norwegischen Attentäter Anders Behring Breivik haben verächtliche Worte für die spektakuläre Zeugenliste der Verteidigung gefunden. Ursprünglich standen darauf einige der kontroversesten Figuren der norwegischen Gesellschaft. Nach und nach wurden sie entfernt, inzwischen ist es nur noch eine Handvoll.

Der erste, der von der Liste verschwand, war der linke Aktivist Stein Lillevolden. "Ich weigere mich, wie ein Pausenclown für die bizarren Wahnvorstellungen des Täters durch die Zirkusmanege gezogen zu werden", schrieb Lillevolden in einem Artikel für die Zeitung Aftenposten . Später folgte ihm die Religionskritikerin Hanne Nabintu Herland: "Ich will mit dem Spießrutenlauf in der Show dieses geistesgestörten Mörders nichts zu tun haben", schrieb sie in derselben Zeitung.

Die Absagen sorgen bei den übrigen geladenen Zeugen für Wut und Frust. Aber nicht alle Zeugen fielen weg. Von Dienstag an wird das Gericht drei führende Figuren der extremen Rechten anhören.

Die Anwälte wollen ähnlich denkende Menschen versammeln

Die Strategie von Breiviks Anwälten: Die Zeugen sollen zeigen, dass die Weltsicht des 33-jährigen Angeklagten nicht einzigartig ist. Breivik denkt, dass Norwegen im Krieg mit der muslimischen Welt und in Gefahr ist, von Muslimen übernommen zu werden. Indem sie ähnlich denkende Menschen versammeln, wollen die Anwälte zeigen, dass diese Ansichten durchaus verbreitet sind.

Unter den Zeugen, die nun verhört werden, ist Tore Tvedt, Gründer der norwegischen Neonazi-Organisation Vigrid. Er findet seine Inspiration in der norwegischen Mythologie, ist ein erklärter Rassist und leugnet den Holocaust. Auf der Website von Vigrid schreibt Tvedt, es sei eine "ehrenvolle Aufgabe", im Breivik-Prozess als Zeuge auszusagen. Er sei mit Breivik einer Meinung, dass Norwegen mit den Muslimen im Krieg liege.

Ein anderer Zeuge, der aussagt, ist Ronny Alte. Er war Anführer der anti-islamischen Organisation Norwegian Defence League. Inzwischen ist er zurückgetreten – wegen Breivik. Mitglieder seiner Organisation wollten nicht akzeptieren, dass er Breiviks Taten verurteilt. Dennoch muss Alte nun im Prozess gegen Breivik aussagen, sehr zu seinem Leidwesen: "Sind Anti-Islamisten zum Freiwild geworden?", fragt er in seinem Blog. "Ich habe nicht ein einziges Wort mit dem Terroristen gesprochen, ich ertrage nicht, was er am 22. Juli getan hat, und ich hasse ihn genauso sehr wie jeder andere Mensch mit Verstand in Norwegen und der Rest der Welt", schreibt er. Gleichzeitig aber steht Alte fest zu seiner Überzeugung, dass die Islamisierung Norwegens tunlichst zu stoppen sei.

Fjordman kommt nicht

Arne Tumyr, Chef der Organisation Stoppt die Islamisierung Norwegens, wird ebenfalls in den Zeugenstand treten. Die Kritik Breiviks hat er als "herausragend" bezeichnet, gleichzeitig hat er sich aber von Breiviks Terrorattacken distanziert.

Nicht anhören wird das Gericht dagegen Peder Jensen, dessen Name auf der Zeugenliste der Verteidigung das größte Interesse hergerufen hatte. Seit Jahren bloggt Jensen unter dem Namen Fjordman. Er ist auch Dreh- und Angelpunkt von 2083, dem sogenannten Kompendium, das Breivik kurz vor dem Bombenattentat in Oslo und dem Massaker auf der Insel Utøya am 22. Juli vergangenen Jahres verbreitet hat. Ganze 39 Artikel von Fjordman sind in diesem Kompendium in voller Länge wiedergegeben. Nach Angaben der norwegischen Sicherheitspolizei stammen insgesamt 300 bis 320 Seiten in dem 1.516 Seiten starken Buch von ihm.