Weil es rund 20 Prozent des gesamten schwedischen Stroms produziert, gilt das Kernkraftwerk Ringhals als wichtigste Energiequelle des Landes. Obwohl das Werk in der südwestschwedischen Provinz Hallands län rund 60 Kilometer südlich von Göteborg die ansonsten prächtige Natur abrupt unterbricht, ist es seit Jahren unumgänglich für die Schweden geworden. Auch über mehrere Zwischenfälle in dem KKW wurde hinweggesehen.

Bereits 2006 kam es zu einer Explosion im Block 3 des Kernkraftwerkes, ein Jahr später wurden mehrere betrunkene Arbeiter auf dem Gelände gefasst. Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 2009 wurden 60 Zwischenfälle auf dem Werksgelände gemeldet, unter ihnen zwei der höchsten Gefahrenkategorie .

Das entdeckte Sprengmittel alarmiert nun jedoch die schwedische Öffentlichkeit. Der Sprengsatz war am Mittwochnachmittag von Spürhunden an einem Gabelstapler auf dem KKW-Gelände in der Gemeinde Varberg gefunden worden. Laut Angaben des Kraftwerkbetreibers war er an einem Feuerlöscher befestigt, der unter der obersten Treppe des Staplers hing. Die Sprengvorrichtung soll so groß "wie eine kleine Faust" gewesen sein, sagte Kraftwerksprecher Gösta Larsen.

Das Fahrzeug soll bereits von Montag bis Mittwoch in der inneren Schutzzone des Kernkraftwerkes gestanden haben. Entdeckt wurde der Sprengsatz, nachdem der Stapler einen Lastwagen in der äußeren Werkszone entladen hatte und zurück in die Schutzzone gefahren sei, sagte Larsen. Der Gabelstapler wurde von einer Fremdfirma angemietet, die Fahrerin jedoch ist eine Mitarbeiterin des AKW Ringhals.

AKW-Mitarbeiter wurden verhört

Die Polizei sicherte das Gelände weiträumig ab und suchte am Donnerstag auf dem 100 Hektar großen Werksgelände nach weiteren Sprengsätzen. Auch die Mitarbeiter wurden verhört. Zunächst ging die Polizei laut Angaben des Svenska Dagbladet von Sabotage aus, auch Fahrlässigkeit und Schlamperei wird für möglich gehalten. Die Ermittler wollen sich aber noch nicht auf ein Motiv festlegen. Polizeisprecher Ingmar Nilja sagte: "Es wurde ein Verbrechen begangen. Es gab ein Sprengmittel auf dem Gelände in Ringhals, und da darf es keinen Sprengstoff geben."

Alles deute daraufhin, dass der Sprengsatz innerhalb des Geländes an dem Feuerlöscher befestigt worden sei, stellte AKW-Sprecher Larsen fest. Ein Explosionsrisiko habe es zu keiner Zeit gegeben, weil der Sprengstoff über keinen Zündmechanismus verfügt habe. Dennoch gab es zunächst Spekulationen. "Dieses Ereignis setzt bestimmte Gedankengänge in Bewegung", sagte Larsen. Von einem möglichen terroristischen Hintergrund wurde nicht gesprochen.

Der Fund bringt die Betreiber nun in Erklärungsnot. Das AKW Ringhals wird von einer Aktiengesellschaft betrieben, die sich zu siebzig Prozent in der Hand des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall befindet. "Wir sehen keine unmittelbar logische Erklärung dafür, warum es diese Sprengmittel in Ringhals gab", sagte Sprecher Larsen .