Die Vereinten Nationen haben ihre Beobachtermission in Syrien abgebrochen. Der Einsatz werde wegen "der Verstärkung der Gewalt " und der damit verbundenen Risiken für die Beobachter ausgesetzt, teilte der Missionsleiter Robert Mood mit. "Die Beobachter stellen ihre Patrouillen bis auf Weiteres ein." Die Mission werde wieder aufgenommen, wenn es die Situation erlaube.

Mood hatte beiden Konfliktparteien zuvor vorgeworfen, zur Eskalation der Lage beizutragen. Dadurch gerate das Leben der unbewaffneten Beobachter zunehmend in Gefahr.

Die insgesamt etwa 300 Beobachter waren vor zwei Monaten nach und nach ins Land gekommen. Ihre Aufgabe war es, zu überwachen, dass die Waffenruhe zwischen den Aufständischen und den Sicherheitskräften von Präsident Baschar al-Assad eingehalten wird. Die Mission konnte das Blutvergießen jedoch nicht verhindern.

Vielmehr setzte sich die Gewalt auch in Anwesenheit der UN-Mitarbeiter fort . Erst in der Nacht zum Samstag wurden neun Menschen getötet, andere Berichte gingen von 18 Toten aus. Allein bei einem Artillerieangriff der Truppen von Assad auf die Vorstadt Duma bei Damaskus starben sechs Zivilisten, wie das Syrische Beobachtungszentrum für Menschenrechte in London berichtete. Immer wieder hatte es Berichte über Massaker gegeben, bei denen teilweise Hunderte Menschen ums Leben kamen.

Nach Angaben der Londoner Beobachtungsstelle, die sich auf Berichte von Aktivisten in Syrien stützt, wurden seit Beginn des Aufstands Mitte März 2011 landesweit mehr als 14.400 Menschen getötet . Bei den meisten handele es sich um Zivilisten, es seien aber auch tausende Sicherheitskräfte darunter.

Das Beobachtungszentrum ist eine der wenigen Quellen, auf die sich dementsprechend viele Medien beziehen. Unumstritten ist es nicht. Vor allem, da es zwei Organisationen dieses Namens gibt , die sich darum streiten, wer das wahre SOHR betreibt.