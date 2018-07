Die ukrainische Regierung hat der Bundesregierung eine Mitschuld an der Inhaftierung von Julija Timoschenko gegeben. Deutschland und andere europäische Staaten hätten Timoschenko Anfang 2009 zur Unterschrift des Gas-Vertrags mit Russland gedrängt, weswegen die Oppositionsführerin zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde. Sie habe sich damit über die Entscheidung ihres eigenen Kabinetts hinweggesetzt, sagte der ukrainische Außenminister Konstantin Grischtschenko in einem von seiner Behörde in Kiew veröffentlichten Gespräch mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera .

Die Europäische Union fürchtete damals eine Eskalation des Gaskrieges zwischen der Ukraine und Russland, als Moskau die Gasverbindung unterbrach und damit auch die Versorgung europäischer Haushalte ins Stocken kam. Nur deshalb setze sich Bundeskanzlerin Angela Merkel heute für die Oppositionsführerin ein, sagte Grischtschenko.

Timoschenko habe eine Straftat verübt, "die negative Folgen für die nationale Sicherheit und die Perspektiven der ukrainischen Wirtschaft hatte", verteidigte Grischtschenko das umstrittene Urteil. Kritik an westlichen Politikern kam auch vom ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch . "Ich bin enttäuscht von den vorzeitigen Schlussfolgerungen meiner westlichen Kollegen im Fall von Julija Timoschenko", sagte der Staatschef. Einige Politiker würden Erklärungen abgeben, ohne "die Tiefe des Problems" zu verstehen. Solches Verhalten sei "abstoßend", sagte Janukowitsch.

Die Europa-Abgeordnete Rebecca Harms schloss nach einem Treffen mit Timoschenko westliche Sanktionen gegen Kiew nicht aus. Die Grünen-Fraktionschefin im Europaparlament verwies auf ähnliche Strafmaßnahmen gegen das autoritär regierte Weißrussland . "Die Frage von Sanktionen gegen bestimmte Politiker oder Beamte der Ukraine taucht bei der Diskussion über den Fall Julija Timoschenko innerhalb der EU immer wieder auf", sagte Harms in Kiew. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Harms hatte am Vortag in Charkow die erkrankte Oppositionsführerin in einer Klinik getroffen.