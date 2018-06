Knapp eineinhalb Jahre nach dem Sturz des ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak verstärken die USA den Druck auf das nordafrikanische Land, sich vollständig zu demokratisieren. Bei ihrem ersten Treffen mit dem neuen Präsidenten Mohammed Mursi sagte US-Außenministerin Hillary Clinton am Samstag, das Militär müsse sich auf seine Sicherheitsrolle beschränken. Die Entscheidung darüber sollten die Ägypter aber selbst treffen.

Gleichzeitig versprach Clinton Ägypten Unterstützung beim demokratischen Wandel. Es sei wichtig, dass der Demokratisierungsprozess weitergehe. Clinton stellte der ägyptischen Regierung Wirtschaftshilfe in Aussicht und sagte: "Unsere strategischen gemeinsamen Interessen wiegen schwerer als die Meinungsverschiedenheiten. Wir wollen ein guter Partner für Ägypten sein." Konkret sicherte sie Kreditgarantien in Höhe von 250 Millionen Dollar sowie einen Investitionsfonds in Höhe von 60 Millionen Dollar zu.

Etwa tausend Demonstranten vor Clintons Hotel

Clintons Besuch wurde von Protesten der Gegner der regierenden Muslimbruderschaft begleitet. Vor dem Hotel, in dem Clinton die Nacht verbringen sollte, zogen am frühen Abend etwa tausend Demonstranten auf. Sie warfen der US-Regierung vor, sie unterstütze in den arabischen Revolutionsstaaten die Parteien des politischen Islams und nicht die "Revolutionäre".

Andere Ägypter werfen der US-Regierung vor, sie unterstütze den Obersten Militärrat, weil sie jährlich etwa 1,3 Milliarden Dollar Militärhilfe an Ägypten zahlt. Am Sonntag will sich Clinton mit dem Vorsitzenden des mächtigen Rates, Feldmarschall Mohammed Hussein Tantawi , treffen.