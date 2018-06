Die Nato hat den afghanischen Behörden angeboten, bei der Fahndung nach den Verantwortlichen für die Hinrichtung einer mutmaßlichen Ehebrecherin zu helfen. Der Oberbefehlshaber der Afghanistantruppe Isaf, US-General John Allen, sprach von einer "Gewalttat von entsetzlicher Grausamkeit".

Der afghanische Präsident Hamid Karsai verurteilte die Tat als "abscheulich und unverzeihlich". Er wies die Sicherheitskräfte an, keine Mühe zu scheuen, um die Täter gefangen zu nehmen und zur Rechenschaft zu ziehen. Der Gouverneur der Provinz Parwan, Basir Salangi, sagte, die örtlichen Behörden hätten bereits Polizisten in die Gegend geschickt, in der sonst keine Beamten stationiert sind. Sie suchten dort nach den verantwortlichen Taliban-Kämpfern, die jedoch in die Berge geflohen seien.

Am Sonntag war ein Video bekannt geworden , das die öffentliche Hinrichtung einer jungen Frau zeigte. Wie eine Sprecherin der Behörden in Parwan sagte, wurde die 22-jährige mit mehreren Schüssen in den Rücken getötet, weil sie ihren Ehemann, einen Taliban-Kämpfer, mit einem Taliban-Kommandeur betrogen haben soll.

Das Video zeigt, wie die Frau an einem Graben sitzt, umringt von Dutzenden Männern. Ein Mann liest aus dem Koran Verse zum Ehebruch vor und sagt dann: "Wir können ihr nicht vergeben, Gott befiehlt uns, sie umzubringen." Ihr Ehemann habe das Recht, sie zu töten. Daraufhin wird einem anderen Mann ein Gewehr übergeben. Er geht auf die Frau zu, ruft "Gott ist groß" und feuert zwei Schüsse ab, die die Frau aber verfehlen. Ein dritter trifft sie in den Rücken. Anschließend feuert der Mann noch einmal vier Schüsse auf sein Opfer ab.

Die afghanische Abgeordnete Fawsia Koofi bezeichnete den Vorfall als riesigen Schritt rückwärts. Zugleich fragte sie, wie es in dieser Menschenmenge so weit kommen konnte. Menschenrechtsexperten beobachten seit einiger Zeit die wachsende Gewalt gegen Frauen am Hindukusch . Als die Taliban von 1996 bis 2001 an der Macht waren, wurden Ehebrecher stets öffentlich hingerichtet.