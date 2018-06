Nach einer nächtlichen Gefechtspause haben die Kämpfe um die syrische Wirtschaftsmetropole Aleppo am Sonntagmorgen wieder begonnen. Dabei machen die syrischen Regierungstruppen den Aktivisten zufolge vorerst keine Fortschritte. Ein Rebellenkommandeur sagte: "Unsere Positionen sind unverändert." Die Armee könnte bislang keinen entscheidenden Vorstoß verzeichnen.

Die Regimetruppen beschossen die nordsyrische Stadt aus Raketenwerfen und Helikoptern. Dabei konzentrierten sie ihre Angriffe auf den Zugang zum südwestlichen Randbezirk Salaheddin, einer Hochburg der aufständischen Freien Syrischen Armee (FSA). Die oppositionelle Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London meldete Gefechte aus den Vierteln Bab al-Dschadid, Sahra und Arkuba. Die Aktivisten sprechen von den schwersten Kämpfen seit Beginn der Revolte in Syrien im März 2011.

Das staatliche syrische Fernsehen sprach von einer großangelegten "Operation zur Säuberung Aleppos von bewaffneten terroristischen Gruppen". Die Informationen lassen sich von unabhängiger Seite nicht überprüfen, weil die Medien in Syrien nur sehr eingeschränkt arbeiten können.

Die Regierungstruppen hatten am Vortag mit ihrer seit Tagen erwarteten Offensive in Aleppo begonnen. Laut Aktivisten und Augenzeugen ging die Armee mit Bodentruppen unterstützt von Hubschraubern, Panzern und Artillerie gegen die Aufständischen vor. Die FSA-Kämpfer schlugen die Attacken nach eigenen Angaben zurück. Gegen Abend gab es zunächst eine Kampfpause. Der Armee war es vor einer Woche nach blutigen Gefechten gelungen, die Hauptstadt Damaskus wieder unter ihre Kontrolle zu bekommen.

Jeder Tag bringt Repression, Aufstände und Massaker

Angesichts der schweren Gefechte in Aleppo hat der internationale Syrien-Sondergesandte Kofi Annan Regierungstruppen und Rebellen zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts aufgerufen. Er fordere alle Konfliktparteien auf, jedes weitere Blutvergießen zu vermeiden, sagte Annan am Samstagabend in Genf. Besorgt äußerte sich Annan über die Konzentration von Truppen und schweren Waffen um Aleppo.

Annan rief die Weltgemeinschaft zu einem gemeinsamen Vorgehen auf. Dabei gelte es, die verfeindeten Parteien davon zu überzeugen, "dass nur ein politischer Übergang, der zu einem politischen Abkommen führt, die Krise überwinden und dem syrischen Volk Frieden bringen kann".

Auch der französische Präsident François Hollande drängt auf ein schnelles Handeln der internationalen Gemeinschaft. "Die Rolle des UN-Sicherheitsrates ist, so schnell wie möglich einzugreifen", sagt er. Es sei nicht zu spät, doch jeder Tag, der vergeht, bringt Repressionen, Aufstände und Massaker mit sich.