Der internationale Syrien-Sondergesandte Kofi Annan hat das Scheitern seiner bisherigen Bemühungen um ein Ende der Gewalt in Syrien zugegeben. Es seien bereits große Anstrengungen unternommen worden, um die Krise auf "friedliche und politische Weise" beizulegen, sagte Annan der französischen Tageszeitung Le Monde : "Offenkundig haben wir es nicht geschafft. Und vielleicht gibt es auch keine Garantie dafür, dass wir es schaffen werden." Es stelle sich jedoch die Frage nach den Alternativen für weitere diplomatische Bemühungen.

Annans Sechs-Punkte-Plan für Syrien vom April, der einen Waffenstillstand der Sicherheitskräfte und der Opposition vorsieht, hat sich bisher als weitgehend wirkungslos erwiesen. Präsident Baschar al-Assad lässt einen im März 2011 begonnen Volksaufstand gegen seine Herrschaft blutig niederschlagen.

Zuverlässige Quellen dazu, wie viele Menschen während des Aufstands getötet wurden, fehlen. Die einzig verfügbaren Zahlen veröffentlicht die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London . Dort geht man von mehr als 17.000 Opfern, darunter etwa 12.000 Zivilisten, aus. Allein seit dem formellen Inkrafttreten des von Annan ausgehandelten Waffenstillstands Mitte April seien mehr als 5.800 Menschen gestorben.

Syrisches Militär beschießt Dörfer im Libanon

Wie Augenzeugen berichten, beschoss das syrische Militär mehrere Dörfer im Nord-Libanon und tötete dabei fünf Menschen. Nach Behördenangaben waren darunter zwei junge Frauen. Zahlreiche weitere Menschen wurden offenbar verletzt. Am Samstagmorgen seien Mörsergranaten in Bauernhäuser fünf bis 20 Kilometer von der Grenze entfernt eingeschlagen. Zuvor hätten Rebellen aus Syrien die Grenze überquert, um sich im Libanon in Schutz zu bringen. Der Beschuss habe auch am Mittag angehalten. Libanons Präsident Michel Suleiman kündigte eine Untersuchung der Vorfälle an.

Der UN-Friedensplan für Syrien Der UN-Friedensplan für Syrien Der Friedensplan des UN-Sondergesandten Kofi Annan für Syrien umfasst sechs Punkte, denen auch Präsident Baschar al-Assad zugestimmt hat: Die Zusammenarbeit aller Beteiligten beim politischen Prozess unter Moderation von Annan Einen von den UN beobachteten Waffenstillstand: Die Armee muss aus den Wohnvierteln abgezogen werden. Den ungehinderten Zugang von humanitären Organisationen in die von Kämpfen betroffenen Gebiete Die Freilassung politischer Gefangener und Zugang zu allen Häftlingen Bewegungsfreiheit für Journalisten im ganzen Land Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit in Syrien

Was bedeutet Waffenruhe? Die Begriffe Feuerpause, Waffenruhe oder Waffenstillstand werden im Alltag mitunter nicht deutlich unterschieden. Im völkerrechtlichen Sprachgebrauch hat sich die Trennung zwischen einer meist vorübergehenden Waffenruhe (Feuerpause) und einem vertraglich festgelegten Waffenstillstand eingebürgert. Der Friedensplan für Syrien beinhaltet eine Waffenruhe zwischen Regierungstruppen und Oppositionseinheiten. Ein Waffenstillstand ist im Unterschied oft Vorstufe zu einem Friedensvertrag. Gemäß den Genfer Konventionen sind die Kriegsparteien in einem Waffenstillstandsvertrag verpflichtet, Kriegsgefangenen die Rückkehr zu ermöglichen. Armeen werden durch eine entmilitarisierte Zone getrennt. Die Haager Landkriegsordnung von 1907 als grundlegender völkerrechtlicher Vertrag über das Verhalten im Krieg kennt nur den Begriff Armistice, der meist mit Waffenstillstand übersetzt wird.



Das Staatsfernsehen berichtete von einem Versuch von "Terroristen", vom Libanon aus nach Syrien einzudringen. Dabei seien Dutzende von ihnen getötet oder verletzt worden.

Zuletzt wuchs die Sorge, dass der Konflikt auch auf den Libanon übergreifen könnte . Aufständische nutzen das Nachbarland als Basis für ihre Aktionen in Syrien. In der libanesischen Hafenstadt Tripoli kam es Anfang Juni bereits zu Gefechten zwischen Anhängern beider Seiten. Im Libanon sympathisieren viele Sunniten mit dem Aufstand gegen den syrischen Präsidenten, der der alawitischen Minderheit angehört.