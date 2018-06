Einst eine kleine Minderheit in der mehrheitlich säkularen Gesellschaft Israels gehören die ultraorthodoxen Juden heute zu den am stärksten wachsenden Bevölkerungsgruppen im Land. Sie stellen rund zehn Prozent der 7,8 Millionen Israelis. Und sie genießen staatliche Privilegien, die aber scharf kritisiert werden. In einem Punkt hat die konservative Regierung nun nachgegeben: Ultraorthodoxe sollen zum Militärdienst. Die Fotos zeigen einen Ausschnitt ihres Alltags in Jerusalem.