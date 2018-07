In Ägypten ist eine offene Konfrontation zwischen Parlament und Militärrat vorerst ausgeblieben. Die vom Militärrat eigentlich aufgelöste Volksvertretung traf sich zu einer Fünf-Minuten-Sitzung. Per Akklamation beschloss das von Islamisten dominierte Parlament, das sogenannte Revisionsgericht um Rat in der Frage einer möglichen Neuwahl zu bitten.

Die Abgeordneten folgten einem entsprechenden Vorschlag von Parlamentspräsident Saad al-Katatni. Die Parlamentarier aus dem linken und liberalen Spektrum waren nicht zu der Sitzung gekommen.

Das Parlament tagte, obwohl das Verfassungsgericht der Volksvertretung zuvor die Legitimität entzogen hatte. Es hatte zuvor entschieden, dass die Parlamentswahl nicht korrekt verlaufen sei. Der Grund: Etliche Parteimitglieder hätten sich um Direktmandate beworben, die eigentlich für unabhängige Kandidaten vorgesehen waren. Der Oberste Militärrat hatte es infolge der Entscheidung aufgelöst.

Gewaltenteilung nicht respektiert?

Präsident Mohammed Mursi , der wie Al-Katatni aus der Muslimbruderschaft stammt, versuchte dann am Wochenende, das Parlament per Dekret wieder einzusetzen . Das Verfassungsgericht lehnte dies jedoch ab.

Die Muslimbrüder waren in den vergangenen Tagen dem Vorwurf ausgesetzt, sie respektierten die Justiz und das Prinzip der staatlichen Gewaltenteilung nicht. Parlamentspräsident Al-Katatni erläuterte daraufhin, das Parlament respektiere das Urteil des Verfassungsgerichts durchaus. Es sei nur der Auffassung, dass es die Aufgabe des Revisionsgerichts sei, darüber zu entscheiden, wie dieses Urteil umgesetzt werden solle.

Nach wenigen Minuten beendete Al-Katatni die Sitzung wieder, ohne einen Termin für die nächste Sitzung festzulegen.