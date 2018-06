Die Regierung des Emirats Katar hat Interesse an deutschen Leopard-2-Kampfpanzern signalisiert. Das Magazin Der Spiegel berichtet, dass die Scheichs bis zu 200 Panzer kaufen wollten. Das Volumen des Geschäfts könnte damit an die zwei Milliarden Euro heranreichen.

Vor einigen Wochen sei eine Delegation der Rüstungsfirma Krauss-Maffei Wegmann (KMW) bereits nach Katar gereist, um über das Vorhaben zu sprechen.

Im zuständigen Bundessicherheitsrat sei der Wunsch des Emirats bislang nicht diskutiert worden. Der Kabinettsausschuss unter Leitung der Bundeskanzlerin fällt die Entscheidungen über Exportgenehmigungen in geheimen Tagungen. Dem Spiegel zufolge könne sich das Kanzleramt ein Geschäft mit Katar ebenso vorstellen wie das Wirtschaftsministerium .

Panzerlieferung nach Saudi-Arabien Bundessicherheitsrat Der Bundessicherheitsrat ist ein Kabinettsausschuss und wird von der Bundeskanzlerin geführt. Er tagt geheim und koordiniert die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Bundesregierung. Damit ist er auch für die Genehmigung von Rüstungsexporten zuständig. Der Rat kann endgültig entscheiden, wenn nicht durch das Grundgesetz oder durch Bundesgesetze ein Beschluss der Bundesregierung erforderlich ist. Mitglieder des Rates sind, neben der Kanzlerin, der Chef des Bundeskanzleramts sowie die Bundesminister des Äußeren, der Finanzen, des Inneren, der Justiz, der Verteidigung, für Wirtschaft und Arbeit sowie für Entwicklung. Rüstungsexportrichtlinien Deutschland ist der drittgrößte Rüstungsexporteur hinter den USA und Russland (laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut). Das Bundeswirtschaftsministerium richtet sich bei der Genehmigung von Rüstungsexporten nach den "Politischen Grundsätzen der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen" aus dem Jahr 2000. "Lieferungen an Länder, die sich in bewaffneten äußeren Konflikten befinden oder bei denen eine Gefahr für den Ausbruch solcher Konflikte besteht, scheiden (...) grundsätzlich aus", heißt es. Auch bei dem "hinreichenden Verdacht", dass deutsche Waffen zur Unterdrückung der Bevölkerung oder "sonstigen fortdauernden (...) Menschenrechtsverletzungen" im Empfängerland missbraucht werden, gibt es grundsätzlich keine Exportgenehmigung.

Die Bundesregierung versuche unterdessen, in der Nato eine Liste von Drittstaaten aufzustellen, mit denen Rüstungsgeschäfte aus strategischen Gründen erlaubt sein sollen. Der deutsche Nato-Botschafter Martin Erdmann solle in Brüssel einen weiteren Versuch unternehmen, nachdem ein erster Vorstoß im Mai auf dem Nato-Gipfel in Chicago nicht gelungen sei.

Zuletzt hatten mögliche Panzerlieferungen nach Indonesien Diskussionen in Deutschland ausgelöst. Im vergangenen Jahr wurde die Regierung für einen Panzerdeal mit Saudi-Arabien stark kritisiert.