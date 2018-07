Bei der Parlamentswahl in Libyen haben die Liberalen in der Hauptstadt Tripolis vorläufigen Ergebnissen zufolge die meisten Stimmen erzielt. Die liberale Allianz der Nationalen Kräfte lag demnach weit vor den Islamisten. Das teilte die Wahlkommission mit. Dem früheren libyschen Ministerpräsidenten Mahmud Dschibril ist der Sieg bei der ersten freien Wahl damit kaum mehr zu nehmen.

Ein endgültiges Resultat soll zwar erst in der kommenden Woche vorliegen. Doch nach den veröffentlichten Teilergebnissen liegt Dschibril in den wichtigen Wahlbezirken Tripolis, dem Süden und der früheren Rebellenhochburg Bengasi uneinholbar in Führung. Im Stadtzentrum verbuchten die Liberalen mit mehr als 46.000 Stimmen demnach zehnmal mehr Stimmen als die Islamisten, die auf gut 4.700 Stimmen kamen.

Trendwende in Libyen

Der im Westen ausgebildete Politiker kehrt damit einen Trend um: In anderen Ländern des Arabischen Frühlings wie Ägypten und Tunesien setzten sich bei den ersten freien Wahlen Islamisten durch. Dschibril ist im In- und Ausland als das Gesicht der Revolte gegen den ehemaligen Machthaber Muammar al-Gaddafi bekannt.

Libyen Infobox Abschied von der Diktatur Libyen ist das viertgrößte Land Afrikas. Es hat etwas mehr als sechs Millionen Einwohner und verfügt über große Öl- und Gasvorkommen. Libyen besteht aus drei Regionen: der Cyrenaika im Osten, Tripolitanien im Westen und Fessan im Süden. Zwischen den Regionen gibt es immer wieder Spannungen. Von 1911 bis 1942 war Libyen italienische Kolonie. 1942 besetzten die Alliierten das Land, von 1951 an wurde es in die Unabhängigkeit entlassen. 1969 putschte sich Oberst Muammar al-Gaddafi an die Macht. Er regierte Libyen 42 Jahre lang mit harter Hand. Nach Gaddafi Im Zuge des Arabischen Frühlings brach Mitte Februar 2011 ein Aufstand gegen den Diktator aus. Gaddafi versuchte ihn zu unterdrücken. Im März intervenierte die Nato mit Luftangriffen. Am 20. Oktober 2011 töteten Rebellen den fliehenden Gaddafi. Anfang 2012 wurde das Parteienverbot aufgehoben. Seitdem formierten sich über 130 Parteien. Am 7. Juli wählten die Libyer zum ersten Mal in der Geschichte des Landes ein Parlament, den Nationalkongress. Seit dem Sturz des Diktators brechen immer wieder gewaltsame Konflikte zwischen verfeindeten Milizen aus.

Die Auszählung aller Stimmzettel in ganz Libyen dauert noch mehrere Tage. Nach Angaben der Wahlkommission deutet sich jedoch bereits insgesamt ein gutes Abschneiden der Liberalen gegenüber den Islamisten an.

Dschibrils Sieg muss sich jedoch nicht in einer Dominanz in der künftigen Volksversammlung niederschlagen, da die Parteien nur 80 der 200 Sitze in der Volksvertretung besetzen können. Die Mehrheit der Plätze ist unabhängigen Bewerbern vorbehalten.

Die Versammlung soll einen Ministerpräsidenten sowie ein Kabinett bestimmen und Parlamentswahlen vorbereiten. Dschibril könnte aus diesem Prozess als Präsident hervorgehen.