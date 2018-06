Die vier in Libyen festgehaltenen Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) sind aus der Haft entlassen worden. Das teilte das Tribunal in Den Haag mit. IStGH-Präsident Sang-Hyun Song entschuldigte sich für "Schwierigkeiten" und erfüllte damit eine zentrale Forderung der in der Stadt Al-Sintan herrschenden früheren Rebellen-Miliz. Die italienische Botschaft erklärte, die Mitarbeiter sollten noch am Abend ausfliegen.

Die Delegation war am 7. Juni in der westlibyschen Stadt Al-Sintan von einer örtlichen Miliz gefangen genommen worden . Ihnen wurde vorgeworfen, Seif al-Islam al-Gaddafi "geheime Dokumente" und Aufnahmegeräte übergeben zu haben . Der Sohn des im Oktober 2011 von Aufständischen getöteten Diktators Muammar al-Gaddafi ist in Al-Sintan inhaftiert.

Der Sprecher der Übergangsregierung, Nasser al-Manaa, hatte in der Angelegenheit vom IStGH zuvor mehr Kooperation gefordert. Die Beziehungen Libyens mit der internationalen Gemeinschaft und dem IStGH dürften nicht "auf Kosten" der nationalen Sicherheit seines Landes gehen.

Verhandlungen mit Diplomaten in Al-Sintan

Die Gerichtsmitarbeiter kamen nun während eines Besuchs von Song in Al-Sintan frei. "Der IStGH ist den libyschen Behörden dankbar für die heutige Vereinbarung, die Gerichtsmitarbeiter freizulassen, sodass sie zu ihren Familien zurückkehren können", sagte er. Zugleich zeigte er sich erleichtert, dass die Festgehaltenen gut behandelt worden seien. Mit Song waren auch Diplomaten aus Australien , dem Libanon , Russland und Spanien in die westlibysche Stadt gekommen, um ihre Landsleute in Empfang zu nehmen.

Das nun freigekommene IStGH-Team wurde von der Australierin Melinda Taylor angeführt, der vom Gerichtshof ernannten Pflichtverteidigerin Gaddafis. Sie war zusammen mit ihrer libanesischen Übersetzerin Helene Assaf festgenommen worden. Nur ihnen wird vorgeworfen, geheimes Material an Gaddafi übergeben zu haben. Zwei männliche Kollegen aus Russland und Spanien blieben aus Solidarität bei ihnen.

Das Den Haager Tribunal hat den Gaddafi-Sohn angeklagt und fordert seine Auslieferung. Die libysche Führung will ihm im eigenen Land den Prozess machen und lehnt eine Auslieferung ab. Saif al-Islam Gaddafi war im November nahe der Grenze zum Niger gefangen genommen worden.