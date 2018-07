In der Stadt Gao im Norden Malis ist die Cholera ausgebrochen. Zwei Menschen seien bereits an der Krankheit gestorben, weitere 26 hätten sich infiziert, teilten die Behörden mit. Die Krankheit brach demnach im Vorort Wabaria am Niger-Fluss aus. Eine örtliche Nichtregierungsorganisation erklärte, Hilfspersonal nach Wabaria geschickt zu haben. Ein Bewohner berichtete, die regierende Islamistengruppe Mujao habe die Menschen angewiesen, das Wasser aus dem Fluss nicht zu trinken und nicht darin zu baden, damit sich die Krankheit nicht weiter ausbreite.



Die Angst vor einer Ausbreitung der Cholera verstärkt die ohnehin bestehenden Probleme im Norden Malis , seit die Region im Frühjahr von verschiedenen islamistischen Rebellengruppen erobert worden war. Die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündeten Gruppen brachten den Norden des Landes nach dem Sturz der Regierung in Bamako im Zuge eines Militärputsches unter ihre Kontrolle.



Chaos gibt es derzeit insbesondere in der Wüstenstadt Timbuktu, wo Islamisten in den vergangenen Tagen mehrere zum Weltkulturerbe gehörende Heiligtümer zerstörten . Die Taten lösten weltweit Entsetzen aus. Die Islamisten verminten außerdem die strategisch wichtige Stadt Gao, um eine Gegenoffensive der Tuareg-Kämpfer zu verhindern.

Parlament für Militäreinsatz



Angesichts dieser unruhigen Lage sprach sich das malische Parlament nun für einen Militäreinsatz aus. In einer Erklärung forderte die Nationalversammlung in Bamako die "Wiederherstellung der territorialen Integrität" und rief das "gesamte malische Volk zum Widerstand gegen die Besatzung" auf.

Zudem müsse die Regierung schnell die "notwendigen Maßnahmen" ergreifen, die einen Einsatz der malischen Armee mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft ermöglichten. Zuvor hatten rund 2.000 Menschen in Bamako für eine Befreiung des Nordens von den Islamisten demonstriert.

Abstimmung im UN-Sicherheitsrat



Laut Diplomaten will am heutigen Donnerstag der UN-Sicherheitsrat über eine Resolution zu Mali abstimmen. Der Resolutionsentwurf enthalte jedoch erneut kein UN-Mandat für eine Militärintervention, hieß es. Diese hatte die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft – kurz Ecowas – gefordert. Vielmehr wolle der Sicherheitsrat mit Sanktionen gegen die islamistischen Rebellen drohen.



Bei einem Gipfeltreffen der Ecowas in Burkina Faso soll am Samstag außerdem über die Bildung einer starken Regierung der nationalen Einheit beraten werden. Diese könnte dann von den Nachbarstaaten militärische Hilfe fordern. Bei dem Treffen wird auch der malische Übergangspräsident Dioncounda Traoré erwartet.

Die Ecowas bereitet seit Wochen einen Truppeneinsatz mit 3.300 Soldaten vor, wartet aber auf grünes Licht der malischen Behörden und der Uno.