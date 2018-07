Bei einer Gedenkfeier in der Kathedrale von Reims haben Kanzlerin Angela Merkel ( CDU ) und Frankreichs Staatschef François Hollande die vor 50 Jahren begründete deutsch-französische Freundschaft gewürdigt. Sie kündigten eine enge Zusammenarbeit für mehr politische Integration in der EU an.

Gleichzeitig unterstrichen sie bei dem Treffen ihren Willen, die Herausforderungen durch die Euro-Schuldenkrise gemeinsam und im Schulterschluss mit den anderen europäischen Partnern zu meistern. " Europa , das ist mehr als nur eine Währung", sagte Merkel . "Und unverzichtbar dafür sind die deutsch-französischen Beziehungen. Sie haben die europäische Einigung maßgeblich geprägt und vorangebracht."

Nun gehe es in Europa darum, Versäumnisse der Vergangenheit nachzuholen. "Und das ist die politische Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion. Das ist eine Herkulesaufgabe, ohne Frage. Aber Europa kann diese Herkulesaufgabe bewältigen", sagte Merkel. Europa könne stärker aus dieser Krise hervorgehen.

Die Beschlüsse des EU-Gipfels von Ende Juni, etwa zur Bankenunion und Finanztransaktionssteuer, seien ein "erster Schritt" gewesen. "Nun warten andere Etappen auf uns", sagte Hollande . Notwendig sei eine politische Union, die auf einer "solidarischen Integration" basieren müsse. "Wir müssen den Euro verteidigen", sagte Hollande. Dabei sei die Qualität der deutsch-französischen Beziehungen entscheidend . Vertrauen zwischen Deutschland und Frankreich sei notwendig, "damit es weitergehen kann".

Schändung deutscher Kriegsgräber

Überschattet wurde das Treffen von der Schändung deutscher Kriegsgräber im Ardennen-Dorf Saint-Étienne-à-Arnes. Unbekannte hatten auf dem Militärfriedhof der kleinen Gemeinde Dutzende Grabsteine und Kreuze deutscher Gräber herausgerissen. Hollande versicherte, "keine dunkle Gewalt und noch weniger die Dummheit" könne die tiefe deutsch-französische Freundschaft trüben.

Hollande und Merkel nahmen in der berühmten gothischen Kathedrale der ostfranzösischen Stadt an einer kurzen Gedenkfeier teil, die Erzbischof Thierry Jordan zelebrierte. In derselben Kirche hatten vor genau 50 Jahren, am 8. Juli 1962, der damalige französische Präsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) Seite an Seite bei einer "Messe für den Frieden" den Anstoß für die deutsch-französische Aussöhnung nach zwei Weltkriegen gegeben.

Die Arbeit von de Gaulle und Adenauer muss weitergeführt werden

Die von de Gaulle und Adenauer besiegelte Freundschaft zwischen ihren beiden Ländern sei zum "Sockel der europäischen Einigung" geworden, sagte Hollande. Nun gelte es, diese Freundschaft ständig zu erhalten und zu bereichern. "Dies ist unsere Aufgabe, unsere Verantwortung." Merkel würdigte die "historische Leistung" der beiden Politiker zu einem Zeitpunkt, wo der von Deutschland entfesselte Zweite Weltkrieg noch durch "tiefe Spuren" im Gedächtnis der französischen Nation verankert gewesen sei. De Gaulle und Adenauer hätten mutig ein neues Kapitel aufgeschlagen.

Gemeinsam mit Hollande eröffnete Merkel in Reims eine Ausstellung zur deutsch-französischen Wiederannäherung und Aussöhnung nach dem Ende des Krieges. Das Treffen in Reims bildete den Auftakt für eine Reihe von Veranstaltungen, mit denen Deutschland und Frankreich bis Mitte Juli kommenden Jahres den 50. Jahrestag der Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags feiern wollen. Der sogenannte Elysée-Vertrag wurde von de Gaulle und Adenauer am 22. Januar 1963 in Paris unterschrieben und bildet noch heute die Grundlage für die enge Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern.