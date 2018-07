Die Wahlleiter der Präsidentenwahlen in Mexiko wollen rund ein Drittel der Stimmzettel erneut auszählen lassen. Dabei werden die Stimmen in all jenen Wahlbezirken neu gezählt, in denen der Unterschied zwischen Erst- und Zweitplatziertem geringer als ein Prozentpunkt war, teilten die Wahlleiter mit. Das Ergebnis werde auch in Bezirken überprüft, in denen es mehr ungültige Stimmzettel gab als Stimmen, die den Erst- vom Zweitplatzierten trennten.



Der Kandidat der mexikanischen Linken, Andrés Manuel López Obrador, hatte bereits am Montag angekündigt, das Ergebnis der Wahlen vom Sonntag anfechten zu wollen. Die Wahl sei "schmutzig, ungleich und voller Unregelmäßigkeiten" gewesen, sagte er. Er werde mehrere Klagen bei der Nationalen Wahlbehörde IFE einreichen.

Nach deren Angaben lag López Obrador klar hinter dem Kandidaten der Partei der Institutionalisierten Revolution (PRI), Enrique Peña Nieto, der 38,2 Prozent der Stimmen auf sich vereint hat. Für López Obrador stimmten nach Angaben der Behörde 31,6 Prozent der Wähler.

Der designierte neue mexikanische Präsident Peña Nieto hatte nach seinem Wahlsieg die Bildung einer parteiübergreifenden Regierung angekündigt. Er wolle mit allen politischen Parteien zusammenarbeiten, sagte er vor ausländischen Journalisten. Einer solchen breiten Regierung wollte sich López Obrador aber nicht anschließen.