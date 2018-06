Bei Stammeskonflikten im Nordwesten Nigerias sind am Wochenende mindestens 63 Menschen getötet und mehr als 100 weitere verletzt worden. Dies bestätigte die Polizei in der Provinzhauptstadt Jos. Augenzeugen berichteten, dass es noch weit mehr Opfer gebe.

Am Samstag überfielen mehr als Hundert Fulani-Nomaden, die sich als Soldaten verkleidet hatten, von Christen bewohnte Dörfer in der Gemeinde Barkin Ladi nahe Jos. Nach Polizeiangaben zogen sie systematisch mordend und plündernd durch mehrere Orte. Noch am Sonntag seien viele Polizisten notwendig gewesen, um die aufgebrachten Menschen zu beruhigen.

Am Samstagnachmittag wurden in Kakuruk Village in derselben Gegend zudem zwei Politiker erschossen, Senator Gyang Dantong und der Parlamentsabgeordnete Gyang Fulani. Sie nahmen gerade an einer Beerdigung von anderen Opfern von Gewalttaten teil. Die Regierung des Bundesstaates Plateau verhängte für Sonntag und Montag abends und nachts eine allgemeine Ausgangssperre in weiten Teilen von Jos sowie in den umliegenden Gemeinden.

Die Stammeskonflikte in Nigeria haben religiöse und soziale Gründe. Die meist islamischen Ureinwohner im Norden Nigerias betrachten christliche Bauern und Kaufleute, die zum Teil schon seit Jahrzehnten in der Region leben, noch immer als Fremde und Eindringlinge.

Radikale Islamisten nutzen die sozialen Spannungen aus. Vor allem die Sekte Boko Haram ist für zahlreiche Angriffe verantwortlich . Tausende von Christen sind seit 2011 angesichts der Bedrohungen aus dem überwiegend islamischen Norden geflohen. Nach Schätzungen sind weit über 1.000 Menschen in den vergangenen zwölf Monaten durch islamistischen Terror ums Leben gekommen.