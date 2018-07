US-Präsidentschaftsbewerber Mitt Romney hat in Jerusalem Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu getroffen. Die beiden Politiker, die sich aus ihrer Arbeit in der Unternehmensberatung Boston Consulting Group in den 1970er Jahren kennen, begrüßten sich wie alte Freunde und nahmen sich halb in den Arm. Beide lächelten immer wieder breit – die Körpersprache war deutlich entspannter als bei Treffen zwischen Netanjahu und US-Präsident Barack Obama , deren Verhältnis als unterkühlt gilt. Romney hat wiederholt angekündigt, er wolle als US-Präsident ein "besserer Freund" Israels sein.

Netanjahu stimmte "voll und ganz" Romneys Ansicht zu, dass Nuklearwaffen in der Hand der iranischen Ajatollahs die größte Gefahr für die Welt darstellen würden. Romney sagte, es müssten alle diplomatischen und politischen Maßnahmen ergriffen werden, um Iran von seinem Nuklearkurs abzubringen. Er bekräftigte Israels Recht auf Selbstverteidigung .

Israel ist nach Großbritannien die zweite Station von Romneys knapp einwöchiger Reise, anschließend steht Polen auf dem Programm. Der Republikaner versucht sich als Außenpolitiker zu profilieren . Bei seinen Gesprächen in Israel geht es um das iranische Atomprogramm , den Syrienkonflikt, die Umwälzungen in der arabischen Welt sowie den festgefahrenen Friedensprozess mit den Palästinensern.

Romney warf dem Regime in Syrien "undenkbare Horrortaten gegen das eigene Volk" vor. Bei einem Treffen mit Israels Staatspräsidenten Schimon Peres in Jerusalem sprach Romney von der Notwendigkeit, einen "Weg zu Frieden in Syrien" zu finden. Auch Peres äußerte Empörung über die große Brutalität des syrischen Regimes, das "auf seine eigenen Kinder schießt". Es müsse alles für eine Beruhigung der Lage unternommen werden.

"Militärische Option in Betracht ziehen"

Romney bekräftigte bei dem Treffen mit Peres, dass eine atomare Aufrüstung des Irans eine inakzeptable Bedrohung darstellen würde. In einem Interview der israelischen Zeitung Haaretz hatte Romney kurz vor seinem Besuch in Israel mit einem Militärschlag gegen den Iran gedroht: "Wenn wir erkennen, dass alle Mittel erschöpft und fehlgeschlagen sind, dann werden wir eine militärische Option in Betracht ziehen müssen."

Die Palästinenser sehen den Besuch des Republikaners mit unverhohlenem Unbehagen. In Ramallah war man enttäuscht, dass kein Gespräch mit dem Präsident Mahmud Abbas in dessen Amtssitz, sondern stattdessen ein Treffen mit dem Ministerpräsidenten Salam Fajad in Jerusalem vereinbart wurde. "Romney will sich nicht mit Abbas oder in Ramallah zeigen, um die jüdischen Wähler nicht zu verärgern", meinte der palästinensische Kommentator Hani Masri. Sollte Romney die Wahl gewinnen, wäre dies "sehr schlecht für die Palästinenser".