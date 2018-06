Inhalt Seite 1 — Assads Truppen erobern zwei Stadtteile von Damaskus zurück Seite 2 — Westerwelle spricht von Wendepunkt Auf einer Seite lesen

Die Gegenoffensive von Syriens Machthaber Baschar al-Assad zeigt erste Wirkungen. Truppen der Regierung haben am späten Sonntagabend in der Hauptstadt Damaskus zwei Stadtteile zurückerobert. Einheiten der vom Präsidentenbruder Maher al-Assad kommandierten 4. Division vertrieben Rebellen aus dem Stadtteil Barse und töteten mehrere junge Männer. Auch der Stadtteil Messe fiel wieder in ihre Hände. Dort töteten die Soldaten nach Angaben von Aktivisten der Opposition mindestens 20 unbewaffnete Männer, denen sie vorwarfen, die Rebellen zu unterstützen.

Gefechte hatte es zuvor auch in der Wirtschaftsmetropole Aleppo gegeben. Für die Menschen im Land wird die Lage immer unerträglicher. Millionen Syrer saßen am Wochenende zwischen den Fronten fest, Zehntausende waren auf der Flucht.

Arabische Liga bietet Assad freies Geleit an

Die Arabische Liga hat erneut einen raschen Rücktritt Assads gefordert. Man biete ihm aber freies Geleit an, wenn er sich von der Macht trenne, sagte Katars Premierminister, Scheich Hamad bin Dschassim bin Dschaber al-Thani, nach einem Ministertreffen der Liga in Doha dem Nachrichtensender Al Jazeera. Die Opposition und die Freie Syrische Armee (FSA) müssten eine Übergangsregierung der nationalen Einheit bilden. Assad und seine Familie halten sich nach Erkenntnissen der israelischen Armee weiter in Damaskus auf.

Al-Thani kündigte an, die arabischen Staaten wollten 100 Millionen Dollar für die syrischen Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Die Arabische Liga will eine Sondersitzung der UN-Generalversammlung fordern, um in Syrien Sicherheitszonen und humanitäre Korridore einzurichten.

Ein weiteres Thema des Treffens sei die Mission des Syrien-Sondervermittlers von Arabischer Liga und Vereinten Nationen, Kofi Annan , gewesen. Er solle sich künftig stärker auf einen Machtübergang in Damaskus konzentrieren, sagte al-Thani.

EU verschärft Sanktionen

Die Bundesregierung rechnet nicht damit, dass Machthaber Assad das Land wieder unter seine Kontrolle bringen wird. "Ich würde sagen, es ist ganz klar, dass das Regime von Assad seine letzte Glaubwürdigkeit verloren hat", sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt , Michael Link ( FDP ) in Brüssel vor einem Treffen der EU-Außenminister. "Er kämpft ums Überleben. Er kann sicherlich noch mehr Menschen töten, er kann aber mit Sicherheit nicht mehr siegen." Assad sei im "Endkampf".

Die EU-Außenminister haben schärfere Sanktionen gegen Syrien beschlossen. Sie setzten 26 weitere Personen und drei Unternehmen auf eine Strafliste. Das bedeutet, dass sie nicht in die EU einreisen können und ihre Konten in Europa eingefroren werden. Insgesamt stehen damit 155 Menschen auf der Sanktionsliste. Zudem sollen das Waffenembargo und Exportverbote von Waren strenger kontrolliert werden.