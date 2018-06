In Syrien sind die Schulen zu Gefängnissen, Krankenhäusern und Kommandozentralen geworden. Bauern sind jetzt Kämpfer und Haji Mara, einst Samenhändler, ist nun Rebellenkommandeur. Von seinem stickigen, dunklen Büro in einer Schule im Aleppoer Stadtviertel Tareek Al Bab gibt er aufgeregt letzte taktische Anweisung. Am Telefon beruhigt er einen Wachmann in einem besetzten Regierungsgebäude, der Angst vor Vergeltung des Regimes hat. Maras Worte sind knapp: "Es gibt keine Regierung. Wir sind an der Macht."

Haji Mara, 33, kurzgeschorenes Haar, dichter Bart, kommandiert die Tawhid Brigade. Tawhid, arabisch für "die, die an einen Gott glauben". "Wir werden von Tag zu Tag stärker", sagt er. Die Regierungstruppen flöhen und ließen Waffen und Munition zurück.

Zumindest am Donnerstag konnte man den Eindruck haben, dass er Recht hat. Die Lage in Aleppo ist weitgehend ruhig, am Freitag sind in Salahadin erste Kämpfe aufgeflammt, einem Viertel im Südwesten der Stadt. Die Rebellen wähnen sich im Gefühl eines baldigen, entscheidenden Sieges . Doch jeder hier fürchtet sich vor dem Rückschlag, der jedes Mal kam, nachdem die Rebellen kurzzeitig die Überhand hatten. In Homs, Rastan und zuletzt in Damaskus . Die Rebellen sagen, dass die Regierungstruppen ihre Operation Hassin nennen – die entscheidende Mission.

Angst und Misstrauen

Aleppo , zweitgrößte Stadt und Wirtschaftszentrum Syriens, ist neben Damaskus ein Kronjuwel im Bürgerkrieg in Syrien. Der Kampf um Aleppo sei die entscheidende Schlacht, sagt Mara: "Wenn Aleppo fällt, fällt das Regime."

Auf einer einfachen Straßenkarte haben Haji Maras Männer den von ihnen eingenommen Korridor mit allen Checkpoints eingezeichnet. Die Rebellen halten momentan etwa ein Drittel von Aleppo. Hier sind die Geschäfte und Marktstände noch offen, Einwohner gehen unter den Augen von Kämpfern der Freien Syrischen Armee einkaufen. Doch die Stimmung ist angespannt. Fremde werden misstrauisch beäugt und befragt.

In der Schule, in der Maras Brigade ihre Einsätze plant, haben Rebellen einem jungen, drahtigen Mitkämpfer in Kampfmontur die Waffe abgenommen. Sie behaupten, er sei Schabiha . So nennen sie hier die bezahlten Milizen des Regimes. Schabiha ist das arabische Wort für Geist. Es gebe Zeugen, aber die können nicht aufgetrieben werden. Er wird aggressiv, will seine Waffe wiederhaben, gerät mit einem anderen Rebellen aneinander. Der würgt ihn. Die beiden müssen getrennt werden. Schließlich wird der vermeintliche Schabiha abgeführt.