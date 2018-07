Insgesamt 85 syrische Soldaten sind laut einem türkischen Medienbericht vor der Gewalt in ihrem Land über die Grenze in die Türkei geflohen. Das berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Unter den Soldaten seien auch mehrere ranghohe Militärs, nämlich ein General, ein Oberst, ein Oberstleutnant sowie 18 weitere Offiziere.

Die Militärs seien der Meldung zufolge innerhalb einer Gruppe von insgesamt 293 Menschen – überwiegend Verwandte der Soldaten – über Reyhanli im Süden in die Türkei gekommen. Zu der Gruppe zählten demnach auch zahlreiche Frauen und Kinder. Die Zahl der syrischen Flüchtlinge in der Türkei liegt bei mehr als 35.000. In den Aufnahmezentren befinden sich auch Deserteure der syrischen Armee, darunter 14 Generäle.

Nachdem Syrien vor gut einer Woche einen türkischen Kampfjet abschoss , hatte der türkische Premier Recep Tayyip Erdoğan dem Nachbarland bei weiteren Zwischenfällen mit Gewalt gedroht . Die Türkei werde Provokationen nicht ignorieren. Ankara werde auf alle Gesetzesverletzungen an den türkischen Grenzen reagieren.

Die türkische Armee hat am Wochenende nach eigenen Angaben Kampfjets gegen syrische Hubschrauber aufsteigen lassen, die sich der türkischen Grenze genähert hatten. In zwei Fällen seien Kampfjets von der Nato-Basis im südtürkischen Incirlik, in einem weiteren Fall vom Luftwaffenstützpunkt in Batman aufgestiegen. Nach Angaben des Generalstabs handelte es sich um Kontrollflüge, keiner der syrischen Hubschrauber sei in den türkischen Luftraum eingedrungen.

Seit März 2011 lässt Präsident Baschar al-Assad einen Volksaufstand in Syrien blutig niederschlagen und macht für die Gewalt in seinem Land immer wieder "terroristische Banden" verantwortlich. Am Montag erließ er drei neue "Anti-Terror-Gesetze". Sie sehen harte Strafen für die Verantwortlichen von "Terrorakten" vor, die auf eine Änderung des Systems abzielten, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete.