Inhalt Seite 1 — Das Waterloo der Schwulenhasser Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Wir Amis lieben Streit. Wir lieben den Kampf zwischen brutalen Gegnern, die vor nichts zurückschrecken, wir lieben die Spannung eines harten Tauziehens, das ewig hin und her geht. Wir lieben die Erfindung neuer Argumente, egal wie absurd und verzweifelt sie sein mögen. Wir lieben es, wenn es einen klaren Gewinner gibt, den wir bewundern können, und einen klaren Verlierer, über den wir uns lustig machen können.

Vor allem lieben wir große politische Streitfragen, die über Generationen hinweg ausgefochten werden. Deutschland ist dagegen eine idyllische Konsens- und Kompromissgesellschaft.

Wann immer möglich, entschließen sich die Deutschen einfach, einer Meinung zu sein. Fast alle Deutschen lieben Mülltrennung, den Sozialstaat und die militärische Nicht-Einmischung, und ob die Atomkraft vielleicht doch ein paar Pluspunkte hat, wird nicht diskutiert. Da herrscht Konsens, und Konsens untergräbt man nicht.

Eric T. Hansen © [M] Ralf Ilgenfritz Eric T. Hansen ist Amerikaner, Buchautor (Planet Germany) und Satiriker, der sein halbes Leben in Deutschland lebte, heute in Berlin. Sein aktuelles Buch ist Die ängstliche Supermacht: Warum Deutschland endlich erwachsen werden muss. Auf ZEIT ONLINE erklärt er einmal in der Woche die Eigenheiten seiner Heimat – und der Deutschen.

Ein gutes Beispiel ist die Homo-Ehe . Nach einer eher bescheidenen Kontroverse wurde per Bundesgesetz 2001 entschieden, Schwulen statt der Ehe eine "eingetragenen Partnerschaft" anzubieten. Der Kompromiss wurde mit Kusshand angenommen. Auch als in der vergangenen Woche der Bundestag noch einmal bestätigte, dass es in Deutschland keine komplette Gleichstellung zwischen homosexuellen und heterosexuellen Paaren geben darf, wurde die Entscheidung ohne viel Tamtam zur Kenntnis genommen. Deutschland scheint mit dieser Lösung eigentlich ganz zufrieden zu sein. So lebt Außenminister Guido Westerwelle mit seinem Partner weiterhin in einer "e.P." – in amerikanischen Augen also eigentlich in wilder Ehe. Ich habe schwule Freunde in Deutschland, die eine "e.P." eingehen, aber dennoch sagen: "Wir heiraten." Weil es romantischer klingt.

Auch in Amerika haben wir zwar die eingetragene Partnerschaft, die wir "civil union" nennen. Doch für die amerikanischen Schwulen und Lesben ist das ein fauler Kompromiss: Nur mit der Ehe, sagen sie, sind Homos und Heteros gleichberechtigt. Also kämpfen sie weiter, und es sieht fast so aus, als ob sie gewinnen werden.

Obamas Bekenntnis ließ alle Dämme brechen

Im Rückblick muss man den 9. Mai als das Waterloo der amerikanischen Schwulenhasser werten. Das war der Tag, an dem Obama sich für die Homo-Ehe ausgesprochen hat. Bis dahin hatte er zu diesem Thema strikt geschwiegen, vermutlich aus Angst, er würde zu viele Wähler damit vergraulen.

Seitdem sind alle Dämme gebrochen. Die Tochter von George W. Bush hat sich für die Homo-Ehe ausgesprochen. New York wird als siebter amerikanischer Bundesstaat Ende Juli die Homo-Ehe legalisieren, und Maine wird auch schon weich. Meinungsumfragen zeigen, dass 51 Prozent der Amerikaner nichts mehr gegen die Schwulenehe haben – 51 Prozent! Für Amerika ist das enorm.

2001 noch behauptete der einflussreiche Psychiater Robert Spitzer, Homosexualität sei in vielen Fällen "korrigierbar", und legte damit das Fundament für die Schwulen-Gegner. Vor ein paar Wochen revidierte er seine Meinung und entschuldigte sich für das viele Leid, dass er bei Schwulen und Lesben durch seine Arbeit verursacht haben könnte.