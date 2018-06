Im US-Präsidentschaftswahlkampf sind die Uniformen des US-Olympiateams zum Thema geworden. US-Medien berichteten, dass die Kleidung der Sportler für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London in China produziert worden sei. Daraufhin schimpften Spitzenpolitiker, vor allem der Demokraten, über die Entscheidung des nationalen Olympia-Komitees.

"Es ist beschämend, dass unsere amerikanischen Sportler während der Olympischen Spiele in China gefertigte Uniformen tragen werden", sagte der demokratische Kongressabgeordnete Steve Israel. Der Chef der Demokraten im Senat, Harry Reid , sagte im US-Fernsehen, das Olympia-Komitee "solle sich schämen". Man solle "alle Outfits nehmen, sie auf einen großen Haufen werfen und sie verbrennen und noch einmal ganz von vorn anfangen".

Demokraten planen Gesetz

Sechs Senatoren der demokratischen Partei wollen dagegen sogar ein Gesetz durchsetzen. Sie planen, in der kommenden Woche einen Gesetzesvorschlag einzubringen, der die Produktion der Olympia-Uniformen in amerikanischen Fabriken festschreibt.

Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte zwar, dass der Herstellungsort der Olympia-Outfits kein Thema der Regierung sei. Doch US-Präsident Barack Obama glaube an "die hohe Qualität amerikanischer Produkte" – das beinhalte auch in den USA hergestellte Kleidung.

Wahlkampfthema Outsourcing

Dass sich vor allem Politiker aus dem Obama-Lager über die chinesische Produktion der Olympia-Uniformen ereifern, überrascht nicht. Denn dadurch wird ein Thema in den Medien gehalten, das dem designierten republikanischen Präsidentschaftskandidat Mitt Romney im Wahlkampf große Probleme bereitet: Das Outsourcing von Arbeitsplätzen.

In seiner Zeit als Chef des Finanzinvestors Bain Capital soll Romney zahlreiche Jobs von den USA ins Ausland verlagert haben. Das kritisiert Obamas Wahlkampfteam unentwegt. Die Firma Romneys soll gar einer der Pioniere des Outsourcings in Niedriglohnländer gewesen sein, schreibt die Washington Post . Auch gibt es immer neue US-Medienberichte über Firmen, die Arbeitsplätze nach China oder Indien verlagerten, nachdem Bain Capital sie gekauft hatte.

Themenvermischung der Demokraten

"Danke Romney für die olympischen Uniformen der USA. Deine Angestellten in China haben gute Arbeit geleistet", bringt etwa ein Nutzer auf Twitter die Themen zusammen. Der Tweet ist überspitzt, denn von Romneys Firmen ist nicht bekannt, dass sie verantwortlich wären für die Kleidungsproduktion für Olympia. Hersteller der Sportlerkleidung für London ist Ralph Lauren . Der Tweet zeigt aber exemplarisch, dass die Themenvermischung der Demokraten funktioniert.

Das gilt umso mehr, als in den Berichten über Romneys Zeit als Bain-Capital-Chef auch immer wieder die Olympischen Spiele vorkommen – die von 2002 in Salt Lake City . Als 1999 die Vorbereitungen zu scheitern drohten, holte das nationale Komitee Romney als Manager. Seither gilt er als Retter dieser Winterspiele.

Nun wird diskutiert, ab wann Romney die Verantwortung für Bain Capital abgab. Er beteuert immer, dass er seit seinem Olympia-Engagement "absolut keine Rolle" mehr in der Firma gespielt habe. Es gebe einen Unterschied zwischen seiner Rolle als Aktionär und als Geschäftsführer des von ihm gegründeten Unternehmens.

2014 kommen Olympia-Uniformen aus den USA

Medienberichten zufolge verließ Romney das Unternehmen erst im Jahr 2002 – drei Jahre später, als er behauptet. Gerade in dieser Zeit soll Bain Capital Arbeitsplätze ins Ausland verlagert haben. US-Präsident Obama sagte dem Lokalfernsehsender WJLA in Washington , Romney müsse möglichst schnell auf die entsprechenden Nachfragen antworten. Romney wolle Präsident werden und "eine der Sachen, die man lernt, ist, dass man verantwortlich ist für seine Handlungen".

Die Empörung über die in China hergestellten Olympia-Uniformen zeigte indes bereits Wirkung: Für die Winterspiele 2014 will Ralph Lauren die Sportlerkleidung in den USA produzieren lassen.