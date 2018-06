Neue Recherchen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zeigen das Ausmaß der Gewalt im syrischen Bürgerkrieg. Die Organisation sieht in dem Angriff der Regierungstruppen auf Aleppo den Endpunkt eines monatelangen brutalen Vorgehens gegen Andersdenkende. Das schreibt Amnesty in einem Bericht , der auf Recherchen von Ende Mai in Aleppo basiert.

Der Report dokumentiert nach Darstellung von Amnesty, wie Regierungstruppen und die regimetreue Schabiha-Miliz Protestierende getötet und verletzt haben. Betroffen seien auch Unbeteiligte und Kinder gewesen, schreibt Amnesty. Verletzte seien gejagt worden. Folter sei routinemäßig eingesetzt worden. Auf Proteste habe die Staatssicherheit mit rücksichtslosem und brutalem Einsatz von Gewalt reagiert.

Auch die Lage der Zivilbevölkerung in Aleppo wird immer katastrophaler. Aufständische und Regimetruppen lieferten sich erbitterte Gefechte, am heutigen Mittwoch gehen die Kämpfe in ihren fünften Tag. Hunderttausende sind bereits geflohen , viele andere sitzen fest. Die unübersichtlichen Fronten ziehen sich mitten durch Wohngebiete. Nach Angaben der Vereinten Nationen leiden insgesamt mindestens zwei Millionen Menschen unter der Gewalt im Land.

Die Aufständischen kämpften sich in Aleppo nach eigenen Angaben Richtung Stadtzentrum voran . Das Militär beschoss die Viertel in Rebellenhand mit Artillerie und Hubschraubern. Nach Angaben von Aktivisten droht für eine große Anzahl von Bewohnern eine Katastrophe. EU-Kommissarin Kristalina Georgieva forderte Gefechtspausen, damit sich Zivilisten ohne Furcht um ihr Leben aus den Kampfgebieten retten können. " Syrien gleitet in eine humanitäre Tragödie gewaltigen Ausmaßes ab", sagte sie.

Im ganzen Land starben zuletzt mindestens 70 Menschen binnen weniger Stunden. Allein etwa 40 Polizisten sollen nach Angaben der syrischen Menschenrechtsbeobachter in Aleppo getötet worden sein, als Hunderte Rebellen in mehrstündigem Kampf zwei Polizeistationen in den Vierteln Salihin und Bab al-Nairab eroberten. Sowohl die Aufständischen als auch die staatliche Seite reklamierten Gewinne für sich. Prüfen lassen sich die Angaben kaum, da eine unabhängige Berichterstattung im Land nur schwer möglich ist.