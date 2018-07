Die Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad haben nach Rebellenangaben eine neue Großoffensive in der umkämpften Metropole Aleppo gestartet. "Die Entscheidungsschlacht um Aleppo hat begonnen", sagte Aufständischen-Kommandeur Abu Omar al-Halebi. Die Regimetruppen hatten in den vergangenen Tagen neue Kontingente an Soldaten vor Aleppo zusammengezogen und zusätzliche Artilleriewaffen in Stellung gebracht.

Ein ranghoher syrischer Beamter sagte, dass Militär dringe "von Westen nach Osten" in den von den Aufständischen gehaltenen Stadtteil Salaheddin ein, "um ihn in zwei Hälften zu teilen". Es werde "nicht lange dauern, bis wir das Viertel kontrollieren, auch wenn einige Widerstandsnester zurückbleiben", sagte er.

Ein örtlicher Kommandeur der Freien Syrischen Armee (FSA) bestätigte, dass das Militär mit Panzern nach Salaheddin eindringe. Etwa 6.000 bis 8.000 Rebellen stehen in Aleppo etwa 20.000 Regierungssoldaten gegenüber, die dort zusammengezogen wurden. Nach Angaben von Oppositionsaktivisten der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London sind vor allem auch die Viertel Kartadschi, Tarik al-Bab und Schaar weiter heftig umkämpft. Die Aufständischen hielten nach eigenen Angaben zuletzt etwa zwei Drittel Aleppos.

Satellitenbilder mit 600 Einschlagkratern

Bereits in der Nacht zum Mittwoch hatten die Rebellen vier Angriffe des syrischen Militärs auf den Bezirk Salaheddin abgewehrt, wie Al-Halebi weiter ausführte. Der Stadtteil ist das südwestliche Eingangstor zu den von den Rebellen kontrollierten Gebieten. Die Kämpfe um Aleppo, Syriens Geschäfts- und Handelsmetropole, dauern seit fast drei Wochen an. Bislang konnten offenbar eher die Aufständischen Gebietsgewinne verbuchen.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte den Einsatz von schweren Waffen in den Wohngebieten von Aleppo. Die Organisation veröffentlichte in ihrem jüngsten Bericht Satellitenbilder aus der nordsyrischen Metropole, die 600 Einschlagkrater zeigen , die von schwerkalibrigen Artilleriegranaten stammen.

Amnesty werde auch künftig alle Angriffe auf die Bevölkerung genauestens dokumentieren, sagte der Amnesty-Experte Christoph Koettl, der die Satellitenbilder auswertete. "So können die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden."

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau wies Angaben syrischer Rebellen zurück, sie hätten einen russischen General getötet. Er bezeichnete das als "offene Lüge". Generalmajor Wladimir Kuschejew sei zwar in Syrien gewesen, aber mittlerweile nach Moskau zurückgekehrt.