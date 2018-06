Acht Jahre nach dem Tod von Palästinenserpräsident Jassir Arafat hat die französische Justiz Ermittlungen wegen Mordverdachts eingeleitet. Das berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf nicht genannte Informanten. Die Staatsanwaltschaft von Nanterre bei Paris reagiere damit auf eine Ende Juli eingereichte Anzeige von Arafats Witwe Suha. Sie vermute, dass ihr Mann vergiftet wurde.

Nun sollten Untersuchungsrichter in dem Fall ermitteln, sie sollten in Kürze ernannt werden, berichtete AFP. Die genaue Ursache von Arafats Tod ist bis heute unklar. Er war im Herbst 2004 in seinem Hauptquartier in Ramallah erkrankt. Da sich sein Zustand schnell verschlechterte, wurde er in ein Militärkrankenhaus im Süden von Paris gebracht, wo er am 11. November 2004 starb. Die Palästinenser verdächtigen Israel seit Jahren, Arafat ermordet zu haben .

Das Universitätsklinikum von Lausanne hatte vergangene Woche mitgeteilt , dass Experten ihres Instituts für Radiophysik bald Arafats Leichnam obduzieren werden. Gesucht werden Anzeichen für eine mögliche Polonium-Vergiftung.

Anfang Juli berichtete der arabische Fernsehsender Al-Jazeera unter Berufung auf einen Schweizer Experten, Proben aus den persönlichen Sachen Arafats, die nach seinem Tod an seine Witwe übergeben worden waren, hätten eine erhebliche Konzentration des radioaktiven und hochgiftigen Stoffs Polonium aufgewiesen. Polonium war 2006 verwendet worden, um den früheren russischen Spion Alexander Litwinenko in London zu ermorden . Als Reaktion auf den Medienbericht stimmte Suha Arafat der Untersuchung des Leichnams ihres verstorbenen Mannes zu.