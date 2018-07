US-Medien haben den Autor eines Buchs über die Tötung des Terrorchefs Osama bin Ladens entlarvt und damit eine Sicherheitsdebatte ausgelöst. Der Soldat hatte nach Angaben des Penguin-Verlags an dem Einsatz am 2. Mai 2011 in Pakistan teilgenommen. Er hat die Armee inzwischen verlassen und unter einem Decknamen über die Geschehnisse geschrieben.

Der Sender Fox News veröffentlichte daraufhin Namen und Fotos des Soldaten in Kampfmontur auf seiner Website. Der Soldat der US-Spezialkräfte Navy Seals sei 36 Jahre alt und stamme aus Alaska .

Das Pentagon sei besorgt, zitierte der Sender CNN am Freitag einen Sprecher des Verteidigungsministeriums . Die Enttarnung des Autoren, der sein Enthüllungsbuch unter dem Pseudonym Mark Owen geschrieben hatte, gefährde seine Sicherheit sowie die seiner am Einsatz beteiligten Kameraden. Fox News zitierte dagegen einen Sprecher der Spezialkräfte mit den Worten, der Autor habe sich und andere Seals durch die eigenmächtige Aktion selber gefährdet. "Er hätte wissen müssen, wohin das führt."

Das Buch soll am 11. September 2012 erscheinen. Es trägt den Titel No Easy Day: The Firsthand Account of the Mission That Killed Osama bin Laden ( Kein leichter Tag: Ein Bericht aus erster Hand über den Einsatz, bei dem Osama bin Laden getötet wurde ).