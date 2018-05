Im Tampa Bay Times Forum jubeln die Republikaner: Mitt Romney ist nun auch offiziell ihr Kandidat für die Präsidentschaftswahl in den USA im November. Doch der Parteitag in Florida ruft auch seine Gegner auf den Plan. Vor allem gegen die Sozialpolitik der Partei hat sich am ersten Tag der Republican National Convention ein Protestmarsch formiert. Das Spektakel in der Halle wird von der Polizei streng abgeschirmt. Sie tritt den Demonstranten in großer Zahl entgegen, deren Aktion bleibt friedlich.