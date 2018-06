sind Mitglieder einer transatlantischen Initiative der amerikanischen Organisation United Against Nuclear Iran (UANI) und des Institute for Strategic Dialogue (ISD) in London. Kristen Silverberg, die Präsidentin der Initiative, ist ehemalige US-Botschafterin bei der Europäischen Union und stellvertretende Staatssekretärin für Internationale Organisationen. August Hanning, Seniorberater der Initiative, ist ehemaliger Staatssekretär im Bundesinnenministerium und der ehemalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND).